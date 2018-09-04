對台31項失靈 赴中醫師不增反減／1到8月僅百餘人申請良醫證 醫界：誘因不大

2018-09-04

〔記者吳亮儀、林惠琴、呂伊萱／台北報導〕中國今年二月宣布三十一項對台政策，欲擴大磁吸我國包含醫療在內的各種人才西進；衛福部最新統計顯示，今年一至八月申請良醫證赴中的醫師僅約一百多名，較往年反而減少，長期落地執業仍不到五十人，未見增加。

在中國對台政策中，與醫療相關包含在中國就讀臨床醫學碩士一年後，可參加中國醫師資格考試、申請執業註冊；獲認定中國醫師資格可短期行醫，期滿後可重新辦理註冊手續。

醫界認為，中國這些措施對於醫學生或醫師外流確實影響有限，而是對在台無法考取醫學系，但仍想要披上白袍的學生，吸引力會較大；至於台醫赴中短期行醫，是原本就有的政策，估計誘因不大。

國內醫師要到中國短期行醫，必須先在台申請良醫證，再到中國換取臨時行醫證，常見於利用休假到中國開刀的「假日飛刀手」，以及受聘到中國醫院短期行醫、示範教學等醫師。

衛福部持續觀察後續發展

國內執業醫師約四萬多人，衛福部醫事司長石崇良說，過去開放台灣醫師到中國短期行醫初期，申請良醫證一度多達約四百人，但近年每年僅剩約兩百至兩百五十人，長期落地執業者不到五十人，中國今年推出三十一項對台措施要擴大吸引國內人才，但今年一至八月僅一百多人申請良醫證，似乎不增反減，「每個月數量不一定，起起伏伏，還不敢說大量減少」，長期落地執業與過去差不多。

石崇良說明，中國對台三十一項政策對台目前看來並未發生磁吸效應，但短期數據恐也未必就能夠反映長期趨勢，還無法就此輕忽中國釋出的條件不具吸引力，衛福部仍會觀察後續發展並做好因應，避免對國內醫藥人力產生衝擊。

醫界人士也認為，中國短期行醫執業證件有一定更換期，期滿才會再申請良醫證，現在未申請可能只是期限未到，說不定明年下半年一堆人到期又一起申請，因此目前申請人數減少未必等於赴中人數減少，但新增赴中人數未增加、不見增溫現象確是事實。

陸委會：醫事人才未一窩蜂西進

陸委會官員則指出，近期將發布三十一項對台政策的整體評估報告，醫事人才雖有個案被重金挖角，但並沒有「一窩蜂西進」現象。目前中國正在提升其醫療環境，台灣有些人「被找去幫忙」，屬於正常現象，但長期而言，兩岸醫療水平有別，且醫事人才養成到醫病文化都大不同，放棄台灣到中國的情形不多，大多仍喜歡留在台灣，目前並未對國內造成衝擊。