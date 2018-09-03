優秀老師沒有捨棄台灣／「西進潮」 非事實 政府近期發布報告

2018-09-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國三月祭出對台卅一項政策，欲拉攏台灣人才西進，半年來時有媒體報導「西進潮」。但據了解，我政府近期將發布對台卅一項政策的評估報告，其中調查指出，在高教人才與醫事人才等領域，雖有個案被重金挖角，但並沒有「一窩蜂西進」現象。知情官員說明，台灣育才、留才是和全世界競爭，不只是和中國競爭，何況「所有人才都希望生活在自由、民主、開放的社會」。

中國發布對台卅一項政策迄今逾半年，部分人士及媒體常預測相關措施會對台灣人才造成磁吸效應，稱將造成「強大西進潮」。據悉，陸委會九月上旬將公布對台卅一項的評估報告，其中關於「西進潮」一事，以高教人才而言，並沒出現「一窩蜂西進」的普遍現象。

赴中任教 薪資沒比台灣多

官員表示，台灣因少子化導致教師職缺競爭激烈，是有部分博士畢業人才因市場供過於求，無法充分就業，故到中國求職，此類屬於國際間正常的人才移動。若以薪水待遇來說，也有少數「重金挖角」前往中國教學的個案，但經過調查，普遍而言在中國任教的薪資水平，「並沒比台灣高」。

「優秀老師沒有捨棄台灣」，官員指出，好的人才會希望留在自由、民主、開放的社會，不會喜歡生活在有政治審查及言論自由限制的地方，因為這些限制都會妨礙研究與創作自由。且經調查，中國提出的對台政策「時常口惠實不至」，尤其缺乏持續保障性，動輒因政策改變，計畫戛然而止或被解聘，使在那邊工作的台灣老師面臨困難。