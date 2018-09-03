適應不良終回台／中國嚴控言論 上課竟有黨書記旁聽

2018-09-03

〔記者林曉雲／台北報導〕赴中國教書的台師，到中國工作要有心理準備！曾赴中教書一年多、最終因水土不服回台的教授就透露，在中國上課時竟有黨委書記全程旁聽，中國對言論自由的監控，讓他不禁擔憂和害怕，甚至產生後遺症，即使回台教書，說話仍然會很小心。

曾在中國南開大學教書四年的政大傳播學院助理教授李政亮則表示，中國宣布對台措施，中國和台灣部分媒體出現樣板報導，宣傳赴中教書過得比較好。就他所知，赴中教書的台師很多人彼此認識，大家有共同經歷，也受到類似挫折。但在中國教書遇到麻煩、甚至是適應不良返台的，都不太敢發聲。

一位私立大學音樂系主任，一度被挖去中國當音樂學院院長，不到半年就回來台灣再找學校任教，就是因為中國工作環境太複雜，同事認為他是空降教授而排擠。他也說，對於中國的大學「以黨領學」，習慣台灣民主自由的大學教授，處處要小心謹言，適應不容易。

「以黨領學」難適應 看病也很麻煩

曾被招攬的高教人士表示，中國的大學挖我人才的聘用契約多為三年，也有教授被開出十年契約，其他配套如來回機票等都有，但問題是，在中國賺的錢帶不出來，只能就地買房，如同入籍。此外，中國大學生態與我國大不同，很擅於鬥爭。

李政亮指出，在中國的大學教書和研究，所遇到的生活挑戰比想像中大，像是「看病」就非常麻煩。在台灣如果感冒發燒，大小診所很多，在中國卻是大病小病都要去醫院，他曾遇過醫院黃牛，也聽過台師的小孩子在中國就學，家長要贊助紅包。此外，理論上赴中教書會供房，但事實是，大城市的大學連中國教授都很難有宿舍。

李政亮直言，中國嚴格控管言論，台師做出研究文章未必能發表，連中國教授自己也想要出走，因為「會發生什麼事也不知道」，北京電影學院崔衛平教授數次被禁止赴美參加學術活動。

中興大學特聘教授武東星表示，中國的各項攬才政策雖有原則性規範，但允許破格說明，例如對於人才的年齡即有非常大的彈性，但千萬不要忘記，中國各地存在的「隱性規則」很多，絕對不是習慣台灣職場的人所能想像，加上競爭激烈，更可能因此進退不得，日後淪為「台流」的風險也不小。