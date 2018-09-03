捨重金就要留台／台灣民主與學術自由 重金也換不到

2018-09-03

〔記者林曉雲／台北報導〕中國砸重金向我國大學師資招手，私立科技大學校院協進會理事長唐彥博昨分析，多數的大學教師會選擇留在國內教書和做研究，但有三類人可能會出走：後段私校大學失業教師、找不到正式教職的年輕博士、退休教授。

唐彥博表示，有些很後段的私校經營不下去，學校老師接受資遣後，就可能赴中教書。有些在台灣找不到正式教職、比較年輕的博士也可能會赴中；有些從國立大學退休的五十多歲教授，在年金改革之後，如要轉私校會有雙薪選擇的問題，也因此有可能赴中，但這些人數不容易掌握。

他警告，選擇赴中教書的老師也要付出代價，除必須切結承認一個中國，而赴中一開始被特殊對待加薪如同「吃到甜頭」，但中國高教競爭激烈，求職人數多，教職沒有長久保障。

年產700位流浪博士 增赴中機會

實踐大學校長陳振貴表示，台灣每年有七百位流浪博士，因此這兩年赴中教書的人數會增加。但確實需注意，中國搶台灣人才是全面進行，例如光是在林毅夫太太的群組中、台灣教師名單就有三百多人，分批挖角或從國外攔截台師，每位赴中任教的台師幾乎都被要求對台攬才；因此陸委會要公布提醒赴中國發展注意事項，是政府為所當為，善盡照顧人民之責。

中國許多大學更會鎖定研究有傑出成就或獲獎紀錄的教授，專程招待去中國參訪，並端出前幾年高薪、補貼一家人住宿等優渥契約條件；在國內有研究基礎及表現的學者，動心者不少、卻鮮少實際轉職。

中央大學太空及遙測研究中心劉說安特聘教授，其學術成就和地位被公認為「學術巨人」，從美國學成回國貢獻所學，就一直是中國挖角對象；他接受媒體訪問時表明，重金換不到台灣的民主與學術自由，這就是台灣的優勢，中國的大學運作和政治制度息息相關，更不要說還有價值觀和文化差異。

政大傳播學院助理教授李政亮也強調，台灣和中國的生活與思想大不同，赴中教書本就有適應上的困難，再加上美中最近關係緊張、大打貿易戰，都會更加深國內學者赴中教書的不安感。