中國利誘失效 頂大老師幾無出走

2018-09-03

搶我高教人才 對台31項措施花招盡出

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕中國祭出對台卅一項措施擬大吸我高教人才，甚至使出老鼠會的招式，要求赴中教書的台師必須回來拉人，部分人士及媒體稱台灣高教師資將出現大批西進潮。但大學新學年即將開學，據教育部初步了解，公立大學幾乎沒有老師離職出走赴中教書，台大、成大、清大及交大也均表示，新學年沒有老師離職赴中，且因年改關係，各大學退休教師人數不增反略減，中國重金利誘顯然未奏效。

赴中風險大 台大師多不願換跑道

台灣大學前副教務長康仕仲被加拿大挖角，台大表示，此代表台灣人才在全球高教市場具有相當優秀的競爭力。而經了解，赴中教書乍看似乎機會多，但中國政策不透明，不依國際規矩，不開放也不穩定，曾聽聞有些人赴中任教，過了許多年卻還升不上教授，只被告知「你的位子就在這」（副教授），人治色彩濃厚。還有一大堆台灣人搞不清楚的潛規則，赴中風險大，讓已在台大站穩腳步的老師們，多不會想輕易轉換跑道。

科研重團隊 清大師不會整組跳槽

清大校長賀陳弘也說，清大這學年沒有教授離職赴中教書，以清大科學領域的優秀師資為例，教授除要有先進完備的研究設備儀器，最重要的是研究團隊成員，清大教授在清大深耕多年，培養出團隊與學生，不可能帶著整個團隊一起跳槽到中國任教。

成大主秘李俊璋指出，成大一千五百位老師，這學年有不到退休年齡離職的教師，但都是轉到國內其他學校，主要是因離家近，並沒有老師要去中國任職。中央大學也表示，新學年沒有老師離職去中國教書。

中山大學校長鄭英耀說，上學年曾有一位老師離職赴中國上海教書，但中國推出對台三十一項後，八月新學年反而沒有任何老師赴中教書。

不去中國 交大8人被澳洲挖角

交大這學年也沒有教師要請辭赴中。但交大校長張懋中坦言，中國磁吸台灣人才確實有其策略手法，去年有兩名資深教授被中國磁吸而請退，之後還被要求返台找當年研究團隊，喊出要以五倍薪、上億元科研經費大搶人才；他則以申請教育部玉山計畫、找交大的企業校友募款等管道找資源來加薪留住人才。

私校目前也未出現出走潮

張懋中另指出，除了中國搶人才，近一年來，交大倒是有八人陸續被澳洲的大學挖角，國內學者對國際大學的興趣恐更高於中國，呼籲教育部多投資資源來留人。

實踐大學校長陳振貴分析，我國的大學教師受教師法等保障，未到退休年齡，不太可能中途放棄月退休金而赴中教書，私立大學目前沒有大批出走潮；而五十多歲退休教師，確實有些人到中國任教尋求職涯第二春，也有部分末段私校老師會轉赴中尋找出路。