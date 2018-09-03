挺徐定禎 蔡盼苗栗大翻轉

2018-09-03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕蔡英文總統、行政院長賴清德昨到苗栗縣，為民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎站台。總統強調，苗栗縣長期由國民黨執政，但現任縣長徐耀昌團隊施政不積極，將苗栗的停滯推給財政困難，使得苗栗長期無法擺脫三等縣，縣民渴望改變，而徐定禎擅於整合、管理財務，是好縣長不二人選，期盼此次能讓苗栗翻轉。

轟國民黨施政不積極

徐耀昌競選團隊發言人林佛樹反駁說，過去中央推前瞻計畫時受到許多藍營縣市抵制，但苗栗縣在徐耀昌指示下積極爭取上百項計畫，也獲得中央力挺撥給約六十億元補助地方建設，蔡總統的批評有失公允，反譏蔡忙著國防、外交，對內政不太清楚。

民進黨中央啟動「二○一八百工百業挺改革」輔選列車，昨天深入國民黨鐵票倉苗栗縣，除蔡、賴兩人站台力挺徐定禎外，前國策顧問李喬、民進黨不分區立委鍾孔炤、施義芳及綠營民代皆出席助陣。

苗栗縣是台灣西部唯一迄今未曾由民進黨執政的縣市。徐定禎上週登記參選時，與國民黨前縣長劉政鴻「巧遇」，也被外界視為反徐耀昌的勢力正在「結盟」。

蔡英文說，苗栗此次仍被視為艱困選區，但「改變沒時間再等」，民進黨禮讓的徐定禎積極整合「跨黨派」力量，極有可能打贏此次選戰。

蔡也強調，執政後推出「浪漫台三線計畫」，有效整合苗栗山線觀光資源；另「長照二．○」政策對於老年人口比率高的苗栗也是一大福音。然而現在執政的國民黨籍縣長徐耀昌施政不積極，將財政困窘當作無作為的藉口，使苗栗發展停滯不前。

賴清德則讚揚徐定禎對縣政擘畫藍圖，以教育為根本，並提出五楊高架橋、新竹輕軌、台中捷運山手線延伸至苗栗，健全路網。他也承諾，未來徐定禎當選後，「中央絕對力挺徐提出的各項施政」。