侯跑百市萬攤 小雞忙卡位

2018-09-03

〔記者賴筱桐、邱書昱、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜「百市萬攤跑起來」市場拜票活動昨天起跑，黨籍議員參選人「卡位」，緊緊跟隨在侯友宜旁，侯也扮演「母雞帶小雞」的角色、帶頭衝刺選情。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，市長與議員參選人聯合競選是重要策略之一，九月起侯友宜將成立新北市二十九行政區的競選總部，時間、地點及架構都已就定位，部分地區則與議員參選人成立聯合競選總部，包括看板、文宣等，都會有侯友宜與黨籍議員參選人的合照，互相拉抬選情。

侯友宜競選辦公室規劃的「百市萬攤跑起來」，從早市、黃昏市場到夜市的密集拜票，選戰前將完成一百場，侯友宜昨天第一站到三重的力行市場掃街，晚間到三峽公有零售市場中元聯誼晚會，走到哪都有黨籍議員參選人緊緊跟著。

侯友宜說，他小時候在市場幫父親賣豬肉，現在到市場掃街拜票感到很溫暖，尤其握到攤商油膩的手，感覺就像是自己老爸的手，「心內足歡喜」。

侯友宜說，會投身政治，就是不忍看到台灣的政治對立、衝突、產生仇恨，他不是政治人物，也不看顏色，自己唯一服務的顏色就是「國家的顏色」，參選是為了帶進新風氣。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，未來將配合分區競選總部的成立，展開聯合競選活動，力拚「市長當選，議員過半」。

在領頭羊的角色扮演部分，侯友宜已經前往宜蘭、基隆、桃園、苗栗、彰化、高雄、台東及金門與縣市長參選人合體，除請益市政外，也帶動選戰氣氛，近期將赴台中市與市長參選人盧秀燕同台，以反對空氣污染、市政規劃等議題進行串聯。