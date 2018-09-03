最強母雞 蘇貞昌率小雞衝衝衝

2018-09-03

和36位議員參選人亮相 蘇：讓市民知道 該改變了

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市黨部昨天邀新北市長參選人蘇貞昌及黨籍議員參選人共同造勢，營造團結勝選氣勢，要發揮「母雞帶小雞」、「小雞拱母雞」的精神，全力「衝衝衝」，贏回新北市。

蘇貞昌說，要讓市民知道「十三年了，時機到了，該改變了。」他感謝議員參選人每場活動盡可能到場，大家站在台上「作伙行、作伙拚、作伙贏。」

民進黨選對會召集人林錫耀指出，年底選戰新北市是全台灣的領頭羊，連外縣市也好奇「新北市的選戰到底怎麼打，為何如此精彩？」他強調，新北市的母雞戰鬥力最強、最認真，蘇貞昌不但清晨「拂曉出擊」到菜市場掃街，創意文宣更是引領風潮，善用網路科技，深究市政的每一個角落。

林錫耀說，在強大的母雞蘇貞昌帶領下，可望發揮「母雞帶小雞、小雞拱母雞」效果，更期許「衝衝衝」的精神帶動各縣市贏得勝選。

新北市黨部主委余天表示，「這是歷年來民進黨在新北市最團結的一次」，三十六位提名的議員參選人未來全力配合蘇貞昌競選團隊選戰步調，「他（蘇貞昌）怎麼說，我們怎麼配合。」

蘇貞昌表示，民進黨一直是民主團結的政黨，平常都尊重大家的意見，當黨做出決定，大家就團結一致，爭取為人民服務的機會，團結才能勝利。

蘇指出，接受黨中央徵召的第二天，他就拜訪議會，黨籍議員全員出席，展現團結氣勢。競選團隊更展現創意，提出的每項政策都吸引目光，讓市民知道「十三年了，時機到了，該改變了。」

全台領頭羊 已走訪北高等六縣市

被視為民進黨縣市長參選人「領頭羊」的蘇貞昌，他已走訪新竹縣市、苗栗縣、高雄市、基隆市與台北市，為各縣市市長參選人輔選造勢，接著將與桃園市長鄭文燦合體，互相拉抬選情。

蘇貞昌昨也成立醫事團體後援會，總統府秘書長陳菊及民進黨立院黨團總召柯建銘到場力挺。陳菊強調，新北市長選戰「是重中之重、沒有很好選」，很艱困，蘇貞昌資歷完整，希望各界團結支持。