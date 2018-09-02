世界名廚大賽 20歲科大生稱霸

2018-09-02

〔記者林國賢／雲林報導〕年僅20歲的弘光科技大學餐旅管理系大三學生陳有朋，上月底拿下菲律賓世界名廚大賽中餐主菜金獎，他把金牌獻給掌勺25年因職業傷害手臂無法高舉的啟蒙師父、他的父親陳慶瑞，「父親不擅長表達心情，也比較嚴格，但他一直默默陪著我練習，研究比賽攻略，是最好的師父」。

陳慶瑞在雲林斗六經營快炒店25年，陳有朋從小就在店內幫忙，高中時已是父親最得力的助手。陳有朋賽前每天凌晨到魚市場挑選新鮮、便宜的食材練習，「過程很辛苦，得到金牌後，所有辛苦都化為甜美果實」。