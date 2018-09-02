國民黨籌錢 賣帛琉大飯店被駁回

2018-09-02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨拋售海外黨產，被黨產會打槍駁回！國民黨中投公司轉投資帛琉大飯店（Palasia Hotel Palau）市值近六億元，國民黨多次向黨產會申請出售，八月下旬黨產會派員赴帛琉調查，認為不動產若收歸國有，有助鞏固台帛兩國邦交，不同意國民黨變賣出售；立委研判，國民黨為籌選舉經費，急著想賣黨產找錢。

指標建物若賣中資 衝擊台帛邦交

據了解，今年八月適逢帛琉大飯店開幕廿週年，中投公司在黨產會核准經費放行下，派人至帛琉參加飯店慶祝活動，但就中投子公司「中投BVI公司」所有帛琉大飯店全部股權標售一事，黨產會近期再度駁回。

「一直都不同意賣！」黨產會官員表示，帛琉大飯店高達八十％股權，為中投公司底下子公司所持有，另外廿％股權，因帛琉法令規定，由帛琉當地人士入股。

黨產會實地調查發現，資本額高達二．五億元的帛琉大飯店，位於科羅爾島市中心，周邊有大型購物中心、中華民國大使館，熱鬧程度堪稱「帛琉西門町」，更是台灣在帛琉最具指標性建物，若被國民黨出售給中資或財團，將嚴重衝擊台帛邦交。

官員透露，帛琉大飯店是前總統李登輝為與帛琉建交，並協助帛琉發展觀光，由前國民黨大掌櫃劉泰英在一九九六年主導投資，國民黨砸下二十億元重金興建，一九九八年八月風光開幕，一九九九年十二月台灣正式與帛琉建交。

民進黨立委：急賣黨產 籌選舉費

據調查，二○一五年十一月，國民黨在前黨主席朱立倫任內，曾於報紙刊登帛琉大飯店八十萬股標售公告，一度傳出中資萬達集團有意以二千萬美元買下，最後未覓得買主。

去年底，財產被凍結的國民黨向黨產會申請出售帛琉大飯店遭拒，近期再以中國觀光客不去帛琉、獲利減少為由，再度申請要出售帛琉大飯店，黨產會駁回後，又以「重新修繕」理由申請動支經費。

民進黨立委賴瑞隆批評，國民黨為何需龐大資金，應該是選舉到了沒錢，急著想要賣黨產，找錢介入選舉。