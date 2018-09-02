我摘17金 亞運今閉幕

2018-09-02

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕雅加達─巨港亞運今晚閉幕，台灣代表團本屆斬獲十七面金牌，改寫團史次佳紀錄，僅次於一九九八年曼谷亞運十九金，其中體操、羽球、空手道、舉重、射擊等奧運種類，更是兵家必爭的重中之重，金牌質量兼具，兩年後東京奧運有望再創佳績！

捷報頻傳 成績僅次曼谷亞運

第十八屆亞運自八月十八日開幕，寶島男女健兒捷報頻傳，十七金當中，當以體操亞運史上首金的李智凱最具代表性！「鞍馬王子」挾壓倒性優勢封王，空中完美的連續湯馬士迴旋高難度動作，連中國強敵都甘拜下風，也讓這面霸氣外露的金牌，被看好在五環舞台展露鋒芒。

體操等奧運種類奪冠 成色足

羽球是印尼國球，人氣最旺的戴資穎，則無愧為現任世界球后，亞運女單橫掃群芳，史上首金強勢到手，她年僅二十四歲正值顛峰，毫無疑問是奧運爭金大熱門。「舉重女神」郭婞淳女子五十八公斤級輕鬆掄元，她也更有信心在兩年之後一吐里約奧運屈居銅牌悶氣。

此外，文姿云女子五十五公斤級對打二連霸，東奧新增空手道，「小清新」準備乘勝追擊。剛滿二十歲的「神槍手」楊昆弼，天生強心臟， 男子不定向飛靶奪金平世界紀錄，同樣展現接班實力。

棒球扣倒中國 台將保住銅牌

各界關注的棒球銅牌戰，業餘球員為主體的台灣棒球隊，儘管不敵日本無緣爭金，昨日一掃陰霾，面對先前才以一比○險勝的中國，寶島健兒投打俱佳，左投王宗豪徹底壓制，詹子賢、姜建銘為首的重砲部隊轟出十支安打，十比○「扣倒」中國，提前八局結束比賽，締造亞運對戰七連勝。

今晚閉幕式，台灣代表團由暌違二十年奪銅的男排隊長「黑狗」陳建禎出任掌旗官，這是他繼上屆仁川亞運開幕掌旗後，相隔四年再擔重任，而且開閉幕「有始有終」，讓我國排球旅日第一人深感榮幸。下屆亞運主辦城市，則為四年後中國杭州。