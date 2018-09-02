民調領先 柯淡定 藍綠選票都想拉攏

2018-09-02

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府昨舉行田園城市成果展，市長柯文哲找來國民黨籍前市長黃大洲站台，兩人戴斗笠同框出席，被解讀為柯拉攏藍營選票。國民黨市議員王鴻薇批評，柯為搶票一直在玩兩面手法，還打算在九月三日軍人節當天，前往任內從沒去過的忠烈祠，就是為了騙票不擇手段。

根據本報民調顯示，柯文哲支持度達三十三．四三％，分析認為柯確實已拉攏到藍、綠選票。柯文哲昨僅回應，不同的機構做出不同民調，就看一看，看完後還是要認真做事。

柯文哲從四年前推廣田園城市政策開始，每逢活動場合，就會找黃大洲站台。柯昨出席田園城市成果展，一開始就與黃大洲合體逛展，黃大洲表示，未來台北市綠屋頂的比率如果能達到八十％以上，會是一個相當重要的成就。柯文哲也自豪指出，他上任後推動田園城市政策，四年下來，目前已有超過十三萬人參與，田園總面積也達到十四萬餘平方公尺。

王鴻薇認為，柯文哲支持度之所以領先，確實是搶到傳統的泛藍、泛綠選票，包括吸到所謂的「無色」票，說好聽一點，柯在藍綠間是左右逢源，說難聽的，就是柯懂得見人說人話，見鬼說鬼話，玩兩面手法，所以柯會去見前總統李登輝，又去跟親民黨主席宋楚瑜合作；會去參加總統蔡英文不去的八二三砲戰紀念活動，也會特地設置黃信介紀念廣場，很明顯都是選舉的騙票手段。