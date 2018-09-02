民調落後 姚樂觀 看到綠營歸隊趨勢

2018-09-02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕本報最新民調顯示，民進黨台北市長參選人姚文智的支持度，落後對手柯文哲與丁守中，姚文智昨樂觀看待此事表示，從民調看到的是綠營歸隊，從谷底往上爬的趨勢，但他希望速度更快，也會積極爭取未表態選民。姚文智預告，明日將與總統蔡英文、行政院長賴清德出席百工百業挺改革後援會，這將是姚與蔡、賴首次同台。

姚文智說，從民調看到的是整個綠營歸隊的趨勢，愈來愈清楚，他感謝民進黨中央與各方面人士的協助，以及基層的支持。民調也看出來還有許多選民未表態，這也是他要積極努力爭取的。

姚文智接受台商邀請，前日參加在泰國舉辦的「台灣形象展 TAIWAN EXPO 2018」，並出席泰國後援會成立大會，期盼選情在泰國添加柴火，從海外熱回台灣。

姚文智昨搭機回台後，馬不停蹄趕往北市大湖公園參加姚姚姐妹會所辦的親子音樂會，現場擠滿許多爸媽、爺奶帶著孩子來參加，姚文智站上舞台，一下子捏氣球、一下子與民眾機智問答，展現十足的親和力，互動熱絡。

姚文智不忘藉此宣揚自己的政見，包括第二胎國家養、以公益容積推動公辦都更等。姚說，他參選市長是要解決台北市的問題，有的問題累積半世紀，過去廿年民進黨沒機會在北市執政，但他所提的政策都要好好照顧下一代。