民調落後 丁批柯拿行政資源招待

2018-09-02

業配打到天翻地覆 拿人民的錢洗腦人民

〔記者簡惠茹／台北報導〕根據本報最新民調，國民黨台北市長參選人丁守中民調居次，落後台北市長柯文哲，丁守中昨天痛批柯文哲用行政資源招待里民出遊、還拍宣傳片打業配，根本就是拿人民的錢洗腦人民、拿行政資源打選戰。

本報前天公布的最新民調顯示，柯文哲支持度三十三．四三％，領先丁守中的二十四．七一％、姚文智的十四．九％。

丁守中昨天一早到大同區太平市場拜票，他告訴民眾一旦上任就會恢復重陽敬老金，請大家多多支持；下午又到新生高架橋下參加國民黨青年部主辦的「狂五夏祭」籃球賽。面對落後的民調，丁守中受訪表示，民調參考就好，他勤跑基層一步一腳印，對民心感受很強，有信心爭取最後勝利。

媒體追問丁，柯文哲積極挖里長等基層牆腳，會不會覺得壓力很大，要如何回防？丁指出，柯文哲使用許多行政資源招待里民出遊、招待長輩旅遊，花了很多錢、拍宣傳影片，雖然柯文哲掌握行政資源優勢，但是他自己掌握民心思變，會全力衝刺。

丁守中昨也在臉書粉絲專頁「丁守中粉絲團」繼續抨擊，柯文哲很喜歡營造省錢形象，還說要用六千萬元打完整場選戰，結果也禁不起檢驗，被議員指出三年多時間砸四千萬拍了七十二支有柯入鏡的廣告，業配打到天翻地覆，濫用市府資源撒銀彈宣傳到這種地步，還有臉自誇，慷市民之慨，拿著行政資源優勢打選戰。