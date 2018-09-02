蔡︰中部若沒贏 改革恐全中斷

2018-09-02

台中與彰化是一體的 選情最重要

〔記者蘇金鳳、黃鐘山、顏宏駿／綜合報導〕總統蔡英文昨日到中部為台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷輔選，她表示，中部選情是整個執政團隊最重要的，年底大選若沒贏，民進黨現在做的可能都會被翻轉，年金改革可能全部中斷，國家財政再度陷入困境，前瞻基礎建設計畫都可能無法繼續下去。

蔡與林佳龍便當會 和支持者座談

總統蔡英文昨天中午到台中市與市長林佳龍及競選團隊進行一個多小時的便當會，隨後在林佳龍的陪同下，前往烏日玉闕朝仁宮參香，並與地方支持者進行閉門座談。

據與會者轉述，蔡英文在便當會上表示，年底大選若沒贏、國民黨回來，年金改革可能全部中斷，國家財政再度陷入困境；而前瞻基礎建設計畫的產業計畫，像台中最重要的智慧機械及航太業發展都可能無法繼續下去，這是很重要的事。

蔡英文表示，這次最重要的就是台中與彰化，台中與彰化是一體的，希望二○一四年提出的區域治理，二○一八年要再深化。

座談會中，蔡英文也表示，執政兩年來，一開始有些顛簸，有些事愈來愈順，有進展，有人已開始覺得蔡英文是對的，是走在正確的路上。台中團隊很有效率，林佳龍擘畫台中市政，是用國家領導人角度看台中，台中沒有林佳龍，中央在台中沒有辦法執政，支持林佳龍就是支持中央政府，支持台灣的未來。

拉抬魏明谷聲勢 蔡賴同台相挺

為拉抬彰化選情，民進黨昨下午在彰化明道大學，舉行「百工百業挺改革」大型造勢活動，上千位支持者到場，蔡總統、行政院長賴清德同台為魏明谷拉抬聲勢。

蔡英文致詞時闡述改革對台灣的重要性，她火力全開批評反對黨一路走來始終「反改革」，連南台灣淹大水都不協助，一些不恰當的話都說出口。她說，台灣現在很多的問題都是反對黨過去執政時所留下，過去沒改革、建設的人，卻反過頭來批評改革的人，這實在很沒道理。

蔡英文強調，政治不是表演，而是實實在在的做事，要解決眼前的難題，也要看未來的問題，為了台灣的改革，她更要堅定改革下去。

蔡英文也強調，魏明谷充滿執行力，積極向中央爭取建設資源，替彰化規劃出具前瞻性和發展性的政策，為台灣的未來，就要堅持改革，希望大家要團結起來，支持認真、打拚、做改革的魏明谷。