暫聘管中閔為台大校長 法院駁回

2018-09-01

〔記者黃欣柏、林曉雲／台北報導〕針對台灣大學校長遴選風波，台大國發所博士生王宗偉等人於七月間向台北高等行政法院聲請「定暫時狀態假處分」，主張在相關訴訟確定前，應先聘任管中閔為校長，但北高行審理後認為，王宗偉等人並非本案法律上之利害關係人，對本案無請求權，昨據此駁回聲請，可抗告。

教部有聘任權 不損害學生受教權

北高行裁定指出，王宗偉等台大學生，並不會因為教育部否准管中閔的聘任案，就導致自身權利或利益受到損害，即使王等人主張受教權受損，但我國教育基本法所承認的受教權，並不等同學生可請求教育部同意聘任校長。

裁定書中提到，根據「大學法」第九條第一項之規定，公立大學校長由教育部代表國家聘任，教育部不聘任管中閔為校長的決定，已直接對外部發生法律效力，是合法之行政處分，而「大學法」僅賦予大學請求教育部聘任校長的權利，並未賦予該大學的學生同樣權利，學生對此事並無訴訟權能。

聲請學生非利害關係人 無請求權

此外，裁定認為，「定暫時狀態假處分」是為避免案件在「本案訴訟」確定前出現重大損害或急迫危險，其前提是現在或將來會提起「本案訴訟」，但王宗偉等人並非本案利害關係人，欠缺提起「本案訴訟」的適格性，也顯然有違假處分原本之目的，其聲請為無理由，應予駁回。

據指出，上月六日開庭時，法官就曾當庭詢問王宗偉等人「將來提『本案訴訟』的聲明為何？」、「提告的法律依據是哪一條？」等問題，但王與委任律師團均一問三不知，僅表示要回去討論後再補陳說明，最後此部分果真成了台北高等行政法院駁回聲請的關鍵。

對此，教育部表示尊重司法，台大校方則表示，一切靜待訴願的結果；台大學生會會長吳奕柔指出，無論是台大拒絕服從教育部要求重啟校長遴選而提出的訴願，或台大學生提出暫時假處分聲請，學生會均尊重司法決定，但台大校長遴選過程涉及利益未迴避、資訊不充足，不符合行政正當程序原則，台大學生會主張應儘速重啟校長遴選。