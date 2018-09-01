台北市長選舉 本報民調// 柯文哲33.43％丁守中24.71％姚文智14.9％

2018-09-01

〔記者鍾麗華、黃建豪、蔡亞樺、鍾泓良、蕭婷方／台北報導〕台北市長選戰藍綠白激烈對決，根據本報昨晚最新民調顯示，在藍綠陣營夾殺下，現任台北市長柯文哲支持度卅三．四三％，領先國民黨參選人丁守中的廿四．七一％、民進黨參選人姚文智的十四．九％、無黨籍參選人李錫錕的二．三五％。但未表態比率高達廿四．六一％。

民調顯示，柯文哲卅三．四三％的支持度，領先國、民兩黨參選人，支持度高出第二的丁守中八．七二個百分點，也大幅領先姚文智十八．五三個百分點。

看好度 柯遙遙領先兩黨參選人

看好度方面，柯文哲為五十五．五九％，遙遙領先國、民兩黨參選人，僅十一．○八％看好丁守中、姚文智為五．八八％、李錫錕為○．三九％，但有廿七．○六％受訪者沒意見。

對於民調結果，台北市長柯文哲競選辦公室僅表示，民調數字都會做為參考，目前柯市長仍會以做好市政為重心。

丁守中團隊發言人詹為元認為，民調固然是參考指標，不過，走訪基層時明顯感受到「民心思變」，他們很樂觀相信接下來會倒吃甘蔗。

姚文智競選辦公室首席發言人吳思瑤指出，他們會更努力爭取選民的支持認同，選戰步調仍是以政策為基底，這也是姚跟其他候選人最大的區隔，相信民調會愈來愈好。

無黨籍參選人李錫錕回應，星期一才正式宣布參選，民調顯示自己有很大的努力空間。

民調交叉分析顯示，柯文哲在年輕與中壯年族群，支持度均居領先地位，其中在廿到廿九歲選民，有六十七．四四％支持柯文哲，丁守中支持度為十三．九五％，姚文智則僅六．九八％，李錫錕為二．三三％。柯在卅到卅九歲也有高達五十八．九七％支持度。不過，在六十歲以上的選民部分，柯的支持度則未達二成，落後丁守中與姚文智。

這次調查是自由時報民意調查中心，於八月廿九至卅一日晚間進行，成功訪問台北市一○七○位廿歲以上民眾，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負三．○個百分點之內。調查是以台北市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；經費來自自由時報社。