金門唯一民進黨議員陳滄江 退黨退選

2018-09-01

〔記者吳正庭、俞肇福、蘇芳禾／綜合報導〕年底選舉參選人登記昨天截止，金門唯一民進黨籍縣議員陳滄江宣布退黨。他說，民進黨的作為背離金門民意，甚至連縣長選舉都不提名，他以「一個失去戰場將軍的落寞心情」，退出民進黨，也不參選。

陳滄江昨在金門縣政府前發表聲明退出民進黨，也宣布「裸退」，不參加年底五合一選舉，把機會留給年輕人。陳滄江說，西元二千年加入民進黨，一路忍受嬉笑怒罵，依然逆風而行，為的就是堅守民主價值，即使許多鄉親勸他脫掉綠袍會有更多選票，但他不為所動。

陳滄江表示，執政黨最近的兩岸引水典禮爭議、八二三是金門人的戰役之說、副總統在南台灣淹水赴金旅遊，在在都傷害了金門鄉親的感情。

他並說，民進黨決議金門縣長不提名，甚至與「金門在地力量」結合，對於一個長期在金門努力不懈的基層黨員而言，是遺棄及不信任。

陳滄江指出，青春歲月全奉獻給民進黨，沒有虧欠、背離這個政黨，即使退出政黨，仍希望能激起金門人更多覺醒，金門的政治文化要改變。

魏耀乾等四人 參選連江縣長

民進黨發言人吳思瑤受訪表示，陳滄江對於執政黨的建議與針砭，「我們都虛心接受」。由於黨中央沒有收到陳的退黨文件，吳思瑤說，民進黨不放棄，會持續與陳溝通，希望優秀同志繼續留在黨內奮鬥。

此外，國民黨鐵票區連江縣，縣長選舉難得出現四人角逐的盛況，共有現任縣長劉增應、樹黨蘇柏豪、無黨籍魏耀乾及朱秀珍四人登記，選情熱鬧。