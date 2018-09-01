國民黨桃園市鬧分裂》楊麗環選定了 陳學聖斥忘恩負義

2018-09-01

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園分裂！前立委楊麗環昨以無黨籍身分登記參選桃園市長。楊麗環表示，感謝國民黨的栽培，但只要認定是對的事就非常堅持，包含五楊高架、六代健保等，她要打造桃園成為商業大城，將師法德國，這樣才能挽救桃園。

陳：蔡令怡拜訪楊 都吃閉門羹

國民黨桃園市黨部發出聲明指出，對於楊麗環違紀參選深感遺憾，黨部考紀會將於下週召開會議處理；黨內人士表示，楊麗環違紀參選已無轉圜機會，楊將會被開除黨籍。

國民黨市長參選人陳學聖也召開記者會表示，對楊麗環執意參選非常失望與痛心，近兩個月來不斷溝通、勸說都無效，連主席夫人蔡令怡拜訪都吃閉門羹，黨內廿多年的栽培付諸流水。陳痛斥楊「忘恩負義」，但國民黨不會為此感到挫敗，反而更能激起藍營鬥志。

被問及楊麗環的參選，背後是否有綠營人士慫恿？陳學聖說，不會妄加揣測，而楊麗環在國民黨最顛沛的時候離開，從此將形同陌路。

對於藍營分裂，桃園市長鄭文燦受訪表示，基本上他沒有任何意見，每個人都有參選權利，對他而言，把工作做好、完成市民的期待，讓每項建設如期完成，是他面對選舉的態度。

楊：蔡令怡拜會 未先聯繫沒遇到

楊麗環昨在大批支持者陪同下到選委會登記，除闡明參選理念，也公布十五大政見。楊並表示，國民黨高層多次電話聯絡，因行程衝突都未碰面，蔡令怡曾到競選總部拜會，但未事先聯繫也沒遇到。

值得一提的是，前民進黨主席許信良的胞弟、前立委許國泰將出任楊麗環競選總部文宣組長。許國泰說，佩服楊麗環的勇氣、理念才同意出任，希望楊能夠擺脫藍綠惡鬥勝出。