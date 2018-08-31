八年級生老了 國家恐養不起您

2018-08-31

記者高嘉和／特稿

假如您現在才十八歲，到六十五歲的法定退休年齡時，台灣工作人口僅剩現在的一半；現在四十歲、正值職場打拚向上階段，但到二十五年後、退休可請領年金時，台灣有三分之一人口、約七百萬人，跟您一樣退休領年金。假如不透過新經濟移民法，趕緊引進海外專業人才、填補中階技術人力等「新台灣人」，到時候誰來納稅、扛起社會福利支出？就算您是八年級生、還年輕，老了不擔心國家養不起您嗎？

國安問題 不分年齡、黨派

幾個數字凸顯台灣人口危機迫在眉睫、且加速惡化。去年我國老年人口數超越幼年人口數；今年六十五歲以上老年人口占比超過十四％，邁入高齡社會；三年後台灣人口開始負成長；八年後進入超高齡社會；二○三四年時每兩人中即有一人超過五十歲；到二○六五年時每一．二位青壯年人口得扶養一位老年人口，且這些青壯人口近半數已經四十五到六十四歲。

拚生育早來不及了；就算總生育率不再跌、甚至回升，但育齡婦女數（十五到四十九歲女性人口）持續減少，到二○六五年時，台灣出生數僅現在的一半。

儘管台灣社會有著反移民聲浪，反對黨還將「新經濟移民法」形容是變相的外勞政策。但別忘了，馬政府在二○一五年底大幅鬆綁外籍白領、僑外生在台工作限制，不也是意識到人口危機的迫切性；這已是不分黨派、不分年齡的國安問題，或許當您老了、還不用擔心領不領得到年金，但您的下一代呢？