落實少子化對策 讓年輕人敢生

2018-08-31

民團呼籲 要加強勞動、托育環境改善

〔記者林惠琴／台北報導〕國發會昨發布最新人口推估報告，我國總人口最快將於二○二一年轉為負成長，較上次推估值提前三年，醫界認為可推動「孕產婦管理制度」，降低生產風險；民團建議要加強勞動、托育環境改善，儘速落實「少子女化對策計畫」，讓人民有感、敢生！

降生產風險 醫界推孕產婦管理制度

去年新生兒總出生數十九萬三千多人，是自二○一○年以來次低，今年上半年共八萬九八三○人，台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，又較去年同期減少五千多名，全年恐下探十八萬人。

黃閔照認為，在醫療上，建議可推行孕產婦管理制度，設置個管師掌握孕產婦產檢、衛教等相關事宜，並結合健保大數據，確認醫療資源足夠性，降低併發症、平安順產。

不過，高達一半婦女產後會因擔心人力不足、害同事工作量增加遭排擠或不利升遷而立即返回職場，政府應適時協助企業人力支援或提供補人減稅，降低女性壓力，托育友善度也要提升。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶強調，要解決少子化必須改善工作與家庭的相容性，公共托育與友善職場是關鍵因素，政府七月底頒布的「少子女化對策計畫」，在促進生養包含就業、交通、住宅等多方面規劃一系列措施，若可儘速落實，或許有所助益。

王兆慶也提醒，目前政府積極推動托育準公共化政策，但若最後與政府簽約的托嬰中心、保母有限，恐會影響民眾補助，淪為看得到、吃不到，仍無法促進生育率上升。

衛福部社家署副署長祝健芳指出，今年八月推出育兒津貼擴大發放、推行準公共化政策，先從降低家長育兒的沉重經濟負擔著手。目前在準公共化政策方面，上路一個月，已有四成以上的托嬰中心與政府簽約，保母也有超過兩成，將會持續溝通、加速成長。