他山之石》日星吸人才 都拚經濟移民

2018-08-31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕許多亞洲國家面臨生育率過低、人口快速老化、勞動力短缺的困境，可能衝擊經濟發展和國力，日本和新加坡都積極放寬經濟移民政策來應對；預估十八年後變成老人城市的香港，將政策重心擺在促進老人社會參與、並致力開發老年人力資源，但鑑於近年來中國移民激增衍生種種社會反彈情緒，各界對輸入移民來維持成長的方向仍未形成共識。

日本人口老化指數全球居冠，今年初人口約一．二五億，其中逾半數超過四十六歲，日本國立社會保障與人口問題研究所估算，二○五三年日本人口將低於一億人。

日本首相安倍晉三自前年起大幅放寬移民政策，期能透過專業人才移入帶動第四次工業革命；去年四月更將在日本工作時間縮短至三年，依學歷、工作經驗、年收入等積分，七十分以上居住三年就能申請永久居留權，八十分以上居住一年就能取得永久居留權。

新加坡去年總生育率一．一六人，僅略高於台灣一．一三人、南韓一．○五人，預估明年就進入高齡社會（老年人口達十四％）、二○二六年進入超高齡社會（老年人口達廿％），未來十年估計衝擊經濟規模達八．四％。

新加坡也歡迎移民，希望每年可引進二．五萬外國人才，新加坡政府設立「國家層級」專責單位吸引和發展人才，五十歲以下外籍人士持有就業簽證（EP），只要工作半年就可申請永久居留權，並申請家屬簽證、子女可直接在當地入學；特殊藝文人才經新加坡國家藝術理事會推薦，就可申請成為永久居民。

香港著重促進老人社會參與

香港生育率一．一九人，預估二○三六年每三人中就有一位老年人，政策著重促進老人社會參與，並把老年人視為社區資源，但對輸入移民來維持人口成長的方向仍未形成共識。