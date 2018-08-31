緩人口危機 工商界盼納投資移民

2018-08-31

〔記者林菁樺／台北報導〕國發會昨公布最新人口推估，台灣將在八年內進入超高齡社會，面臨青壯工作人口不足危機，催生雖是解方之一，但遠水救不了近火。工商團體表示，對於國發會祭出「新經濟移民法」舉雙手贊成，但考量人口素質與長久性，呼籲應納入「投資移民」。

商總指出，過去已多次公開提醒政府，要重視台灣勞動力不足的嚴重性，商總預估二十年內台灣的就業人口將流失三百萬人，建議政府訂定新移民政策。

考量素質與長久性 都對台灣人口有利

商總理事長賴正鎰指出，企業界非常支持政府制定「新經濟移民法」與推動「外國專業人才延攬及僱用法」，解決我國人口不足的問題；不過，國發會日前預告的「新經濟移民法」草案排除「投資移民」，令工商界不解。

賴正鎰說，歐美各國多仰賴投資移民補人力不足，若僅是延攬外國高階人才，不會舉家遷移來台，投資移民在台安居樂業，下一代同樣會在台灣生長，素質與數量都對台灣人口有利。

中小企業總會理事長李育家也說，「人力資源不夠，有需求就要引進」，台灣中小企業超過一四○萬家、約占九成七，不僅中大型企業需要專業人才，中小企業也有研發人才需求。

李育家表示，贊同政府修法廣納人才、補人力不足，但政府既然要鬆綁放寬移民資格，最好不要限制太多。他也提醒，如果同一產業人力已足夠，千萬不可再重複引入，政府要有完善的配套與規劃，以免衝擊本國人力。