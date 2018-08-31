催生難救急 新經濟移民多方並進

2018-08-31

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會發布最新人口推估報告，台灣總人口最快在二○二一年後轉為負成長、二○二七年人口紅利結束、二○五四年總人口跌破兩千萬人；國發會強調，因應人口減少及高齡少子化的結構變遷，生育率提升已是緩不濟急，政府政策思維轉向，不再執著於只鼓勵生育、而是多方並進。

施政目標 力保總人口至少二千萬人

國發會主委陳美伶指出，行政院從去年行政院長賴清德上任以來，就啟動「育人攬才及移民政策專案會議」，並於去年底提出「均衡台灣」與「生生不息」兩大政策；在均衡台灣政策上，核定明年為台灣地方創生元年，訂定台灣總生育率到二○二二年提升到一．二五人、二○三○年提升到一．四人，並以總人口力保兩千萬人做為施政目標。

陳美伶說，過去也有類似地方創生政策提出，但效果不彰，關鍵在於地方沒有產業，因此國發會擬定五大策略，希望透過發展在地產業，讓年輕人願意返鄉生活、結婚進而養兒育女，也讓首都減壓，均衡城鄉發展。

這五大策略分別是鼓勵企業投資故鄉、利用科技導入吸引年輕人創業、找出社區主體意識、整合部會相關資源及建立品牌。

引進中階技術工 打造友善移民環境

在生生不息政策上，陳美伶指出，過去面對少子化都是採用一次性的生育獎勵、希望提升生育率，現在政策思維開始轉向，希望用「養育」代替「生育」，藉著減輕年輕人經濟負擔，補助小孩零到六歲養育經費，讓年輕人放心生小孩。

產業界最擔心人口紅利即將消失及勞動人口老化等問題，因生育率提升緩不濟急，國發會已完成「新經濟移民法（草案）」，引進國內最欠缺的中階技術工，並打造台灣為更友善移民環境。

老人定義 思考從65歲延後至67歲

陳美伶還說，因台灣生活水平、醫療技術、公共衛生提升，國人平均餘命在過去十年提升五．○五歲，「健康資深公民」越來越多，北歐已有國家將老人定義從六十五歲延後到六十七歲，台灣也可思考；勞動部也提出「中高齡者及高齡者就業法（草案）」，讓中高齡者有再就業機會。

另為提高勞動生產並因應未來產業發展所需，新經濟數位時代來臨，AI可能會取代某些工作，政府也正規劃AI行動計畫，希望讓人力資源有效運用。