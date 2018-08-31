薛瑞福：中國脅迫式 干預他國內政

2018-08-31

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十九日報導〕美國國防部亞太助理部長薛瑞福今天表示，美國的印太戰略是開放式的，希望中國擁抱同樣的願景，他強調，印太戰略的核心信念是在這個地區推廣一個正面且堅定的願景，就是一個自由開放的印太地區，其中一個核心想法就是每個國家應該要能控制自己的主權，在不受脅迫與壓力下做出決定，同時也是一個自由、公平與互惠的貿易關係。

美印二加二會談 焦點因應中國

美國與印度九月六日將在新德里首次舉行外長與防長都參與對話的「二加二會談」。薛瑞福今天應邀在華盛頓卡內基國際和平基金會談及美國的印太戰略及此次對話重點。在回答問題時，薛瑞福承認中國是美印對話要面臨的挑戰。

薛瑞福說，如果反對自由與開放，那就是反對每個國家對自己的主權有控制權，反對自由流通的商貿與航行，美國的印太戰略不是用來反制任何特定國家，但中國的行為與發言很明顯地指出，他們在印太地區有自己的心願。在經濟領域方面，一帶一路是最清楚的展示；另外則表現在南海的軍事化及脅迫式地干預他國內政。中國的言行，讓相關國家團結起來對抗中國。

他表示，美國希望與印度及其他夥伴合作，以提供另一種選項，這不是反制一帶一路，但可以讓其消極的一面曝光，美國並不禁止其他國家與中國交往，因為不切實際，但美國希望知道如何讓自己扮演一個更可靠、更有建設性的夥伴。

薛瑞福說，主權的推廣特別重要，因為美國知道有些國家的主權受到威脅，一個潛在的風險是，某些國家藉由掠奪式的經濟，侵蝕掉一個國家的主權，或以軍事威嚇損害其他國家主權。他表示，美國無意統治任何國家的領土，相信如果每個國家在能控制並保護主權情況下，對美國最有利。