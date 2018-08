第一次 台美衛生部長華府會談

2018-08-31

阿札爾主動公開照片 稱是「很棒的會面」

〔記者吳亮儀/台北報導〕美國衛生部長阿札爾昨在推特上發文,並放上在華府與我衛福部長陳時中的合照,稱這是「很棒的會面」。這是台美兩國衛生部長首度在華府會談,阿札爾的主動公開,也顯示在美國通過「台灣旅行法」後,逐漸放寬台美高層的訪問互動。

一度因台北醫院大火 打算取消

美國川普總統在今年三月簽署國會通過的台灣旅行法,法案鼓勵美台各層級官員的訪問。阿札爾昨在推特貼出和陳時中的合照,內文為:「今天與台灣衛生福利部長陳時中很棒的會面」(Great meeting today with Chen Shih-chung, Taiwan’s Minister of Health and Welfare.)。

衛福部官員對此表示,過去衛福部長與美國衛生部長會面,大多是在世衛組織(WHO)等國際場合,這是兩國衛生部長首次在華府正式會談。

我國官員與美國官員接洽越來越頻繁,衛福部之前派出許多高階官員赴美洽公,據了解大多是和美國聯邦政府官員直接接觸。

衛福部國際合作組技監許明暉說,陳時中此行拜會阿札爾,主要是請對方協助我國參與WHO,以及一些國際合作事項。陳時中預計今天回台。

許明暉表示,這項會面幾個月前就安排好了,本來因台北醫院大火事件打算取消,但告知對方後,阿札爾回覆願在華府會面,陳時中決定前往赴約,因為在華府見面有相當大的象徵意義,對台美推動傳染病、災害防治、區域防疫架構等合作有實質幫助。