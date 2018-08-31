第一次 台美衛生部長華府會談

2018-08-31

阿札爾主動公開照片 稱是「很棒的會面」

〔記者吳亮儀／台北報導〕美國衛生部長阿札爾昨在推特上發文，並放上在華府與我衛福部長陳時中的合照，稱這是「很棒的會面」。這是台美兩國衛生部長首度在華府會談，阿札爾的主動公開，也顯示在美國通過「台灣旅行法」後，逐漸放寬台美高層的訪問互動。

一度因台北醫院大火 打算取消

美國川普總統在今年三月簽署國會通過的台灣旅行法，法案鼓勵美台各層級官員的訪問。阿札爾昨在推特貼出和陳時中的合照，內文為：「今天與台灣衛生福利部長陳時中很棒的會面」（Great meeting today with Chen Shih-chung, Taiwan’s Minister of Health and Welfare.）。

衛福部官員對此表示，過去衛福部長與美國衛生部長會面，大多是在世衛組織（ＷＨＯ）等國際場合，這是兩國衛生部長首次在華府正式會談。

我國官員與美國官員接洽越來越頻繁，衛福部之前派出許多高階官員赴美洽公，據了解大多是和美國聯邦政府官員直接接觸。

衛福部國際合作組技監許明暉說，陳時中此行拜會阿札爾，主要是請對方協助我國參與ＷＨＯ，以及一些國際合作事項。陳時中預計今天回台。

許明暉表示，這項會面幾個月前就安排好了，本來因台北醫院大火事件打算取消，但告知對方後，阿札爾回覆願在華府會面，陳時中決定前往赴約，因為在華府見面有相當大的象徵意義，對台美推動傳染病、災害防治、區域防疫架構等合作有實質幫助。

  • 美國衛生部長阿札爾昨在推特上張貼和我衛福部長陳時中會面的合照。（翻攝自推特）

    美國衛生部長阿札爾昨在推特上張貼和我衛福部長陳時中會面的合照。（翻攝自推特）

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