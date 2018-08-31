北約前司令：台灣是印太戰略要角

2018-08-31

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕「印太安全對話」昨日於台北登場，與會的前北約盟軍司令史塔福上將受訪表示，中國在南海造島的相關軍事行為「相當挑釁」，避免中國在南海區域進行軍事吞併「至關重要」。史塔福在演講中肯定台灣是活躍強健的夥伴，面對區域緊張情勢，各國夥伴合作，民主、智慧地解決是最理想的，台灣也能扮演角色。

印太安全對話 各國專家台北會談

外交部委託遠景基金會辦理「印太安全對話」，今年由遠景與美國新美國安全中心（CNAS）及日本笹川平和財團合作對話會議，昨於台北登場，本次主題為「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」。

前北約盟軍司令史塔福出席並發表首場專題演講。史塔福說，美國持續在印太區域中活躍，同時區域中有新勢力興起，我們需要了解這個趨勢帶來的影響。他出示許多中國海軍在世界各地活動的照片，並指出中國海軍擴張的事實，也代表中國軍力的活動影響甚大。

史塔福：避免中國軍事吞併至關重要

史塔福會前受訪說，中國在國際仲裁後的南海區域持續建造人工島等軍事行為「相當挑釁」，美國持續關注此事，他也認為避免中國在南海區域進行軍事吞併「至關重要」。而正如會議主題是「自由開放的印太區域」，這些在國際水域中的軍事化行為引起緊張，他強調，這不代表走向戰爭是必然之路，各國夥伴應協力合作，「民主、智慧地解決是最理想的，台灣也能在這其中扮演角色。」

談及台灣，史塔福肯定台灣是個活躍的國家，擁有兩千三百萬人口，且是世界前廿五名的經濟體，經濟也持續成長中。他認為，從各層面來說，台灣都能與區域中其他夥伴合作，包括紐澳、馬來西亞、印尼、菲律賓與越南等國家。尤其在南海議題上，台灣與鄰國及夥伴，例如與美日的關係，更是扮演重要角色，「是解方之一」。

他也提到過去各國投入許多時間研究中國崛起，他認為是時候應該更重視印度的角色。至於台灣在印太戰略中的角色為何？他則說道，這些合作應以「不激怒中國」的方法進行，透過明智的做法以及良好的外交手段推動。他強調，相較於銳實力，「軟實力能夠使區域更加穩定」。

蔡英文總統昨在接見「印太安全對話」訪賓時也強調，近來中國持續加大打壓台灣的力道，為區域帶來不穩定因素。面對這些挑戰，台灣不會輕易屈服，也會和美國及其他理念相近國家合作，共同促進區域的和平穩定及發展。