台灣賭神栽了 千萬被沒入

2018-08-30

〔記者姚介修／桃園機場報導〕被全球兩百多家賭場列為黑名單的台灣賭神「戴子郎」（六十一歲、本姓黃）帶領二、三十名成員的台灣團隊，在韓國一處賭場贏得賭金合計約十億元台幣，他昨天自韓國搭機返台，在桃園機場未申報四億八百萬韓元及四十七．三萬泰銖（合計約台幣一千一百萬元）遭沒入；他得知後面不改色，完全不在意地用英文說：「Easy come Easy go（來得容易，去得容易）」，還說：「就當交稅吧！」

在韓國贏10億 帶巨額韓元返台

黃男昨午十二點多搭機自韓國釜山返台，經過海關時，他自動申報攜帶超額一萬五千四百美元，海關在清點檢查時意外發現，他的隨身手提袋內還有韓元及泰銖外幣，初步清點有四億八百萬韓元及四十七．三萬泰銖，由於未申報全數遭沒入。

記者得知後採訪他，黃男侃侃而談，表示這些錢是來自南韓一家賭場，該賭場是香港上市公司，疑似為了炒作股票，提供高額佣金讓客人贏錢，賭場內擠滿客人熱鬧滾滾。

他指出，前陣子賭場的董事長疑似炒作股票被逮捕，賭場被迫把佣金降低，估算賭場賠了五千萬美元給客人，其中他帶領的台灣團隊拿到大約十億元新台幣，也因賭場臨時通知要客人取回放在賭場保險箱內的現金，所以他二十八日前往處理匯回一部分現金，剩餘的二十九日帶回台灣。

這些錢不要了 戴子郎：當交稅

黃男說，他認為韓元及泰銖不是國際貨幣才沒有申報。由於被沒入的韓元有四億之多，海關從下午一點開始清點，直到兩點多還在進行查扣程序；黃男打趣說：「這些錢我都不要了，就當交稅給政府，我可不可以先走，朋友約了我打麻將，三缺一。」

黃姓男子以筆名「戴子郎」經營一家學院部落格，按期收費開課，他還出過十四本書，傳授在賭場贏錢的訣竅，因此被封為「台灣賭神」，也被全球兩百多家賭場列入黑名單。