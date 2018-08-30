男子200M// 楊俊瀚差一點點…銀恨落淚

2018-08-30

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在亞運男子兩百公尺決賽飆出破全國紀錄的二十秒二三，雖以千分之二秒之差輸給日本好手小池祐貴屈居銀牌，流下不甘心的眼淚，仍替我進帳史上首面亞運男子兩百公尺獎牌。

激勵全台 聯邦銀行加碼贊助225萬

楊俊瀚除了可獲頒國光獎金二百廿五萬元，聯邦銀行也宣佈加碼贊助二百廿五萬，讓他可以享受和金牌選手同樣的獎勵。

過去在亞運兩百公尺項目，台灣僅「風速女王」王惠珍在一九九○年北京亞運奪銀及一九九四年廣島亞運摘金，男子選手從未有奪牌紀錄，如今楊俊瀚超越他的教練陶武訓在一九九四年的第四名，成為台灣首位在亞運短跑項目奪牌的男將，寫下歷史新頁。

廿一歲的楊俊瀚是去年亞錦賽兩百公尺金牌，今年五月全大運飆出今年亞洲第三快的二十秒三三，被視為亞運奪金熱門。

楊俊瀚與小池祐貴昨在最後十公尺衝刺不分軒輊，楊俊瀚為了拚金牌刻意壓低身軀，試圖比對手提早壓線，結果在終點線前步伐沒踩穩，失足摔倒。經過終點攝影判決，小池祐貴的肩膀確實以些微差距率先通過終點線，楊俊瀚屈居第二，即使教練團向大會提出申訴仍維持原判。

面對落敗，楊俊瀚說：「我是拿出百分之百的實力去迎戰，但事實證明小池祐貴的狀況、實力略勝我一籌，雖然很不甘心，但我會接受這個結果，畢竟比賽是我自己跑，身為選手就要接受自己的失誤、失敗，未來才能更進步。」