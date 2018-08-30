台人持居住證 中國要課稅

2018-08-30

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國將從九月一日起實施「港澳台居民居住證」，與中國身分證的十八碼相同，用於台灣民眾在中國的「身分證明」。我國安部門示警說，中國官方將藉此取得指紋等生物特徵，除掌握台灣民眾在中國工作、居住、就學具體情形外，也將加大監控力度。另依中國稅制，持有居住證的台灣民眾，將構成稅收居民，必須繳納境外的個人所得稅。

掌握基本資料 加大監控力度

國安部門針對中國九月起實施「港澳台居民居住證」做出最新評估，並就可能的安全疑慮及風險提出示警。

國安人士指出，中國國務院聲稱港澳台居民居住證是為「便利港澳台居民在陸工作、學習、生活」，但內容藏有監控玄機。

首先在證件編碼上，相關人士說，證件採取與中國身分證號相同的十八碼編制，表面上是考慮與中國社會公共服務系統的兼容性，實際上是為統戰工作。在申請條件相當寬鬆，申請者甚至不需有中國戶籍，藉此將台灣民眾廣納為「另類中國居民」，背後的促統策略不言而喻。

相關人士提到，港澳台居民居住證的登載資訊中，需登載個人指紋信息，也規定申辦需檢附「居住地住址證明」、「就業證明」等文件佐證，除使中國官方進一步掌握台灣民眾基本資料，並利用指紋等生物特徵加大對台灣民眾的監控力度。

住滿183天 全球所得都要繳稅

國安人士強調，「港澳台居民居住證申領發放辦法」也規定，持證人如有「可能對國家主權、安全、榮譽和利益造成危害」等情事者，由簽發機關作廢該證件。面對兩岸情勢的複雜性，這項形同要求「絕對政治忠誠」的規定，將有利於操控台灣民眾。

相關人士也提醒，申領居住證係以「有住所」為前提，加上中國正修法規定納稅年度內在中國境內住滿一八三天的個人，必須從中國境內和境外獲得的所得繳納個人所得稅。換言之，台灣民眾一旦持有居住證，未來將被要求就全球所得在中國繳納個人所得稅，增加龐大的稅務負擔。