頻遭獨派「突襲」 柯P改搭公務車上班

2018-08-30

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲去年十月開始搭公車上班，近期頻被獨派人士跟隨表達訴求。台灣國成員昨上車和柯互嗆，柯文哲受訪時再次不滿強調，「容忍是自由的基礎，但自由以不侵犯他人的自由為範圍」，這種文化還是要在台灣建立，如果台北市長走在路上都開始「不安全」，那一般小老百姓怎麼辦？柯也說，未來可能不會再搭公車上班。

開嗆：勿侵犯他人自由

繼廿七日遇東奧台灣正名行動聯盟成員「突襲」呼籲連署，柯文哲昨早搭公車上班途中，遇到台灣國辦公室主任陳峻涵逼問去年世大運沒收台灣國旗幟一事。柯文哲起先托腮、抓頭，甚至扳弄頭上的空調出風口，正眼也不瞧陳峻涵一眼，隨著陳峻涵不斷逼問，柯文哲臉色漸趨鐵青，最後按捺不住情緒爆出「你這是騷擾」、「干我屁事！」

台北市政府發言人劉奕霆表示，近日來數起民眾向柯陳情事件，造成市警局執行維安困擾，為節省警力，也避免造成乘客困擾，柯自本週五起改搭乘公務車上班。國民黨台北市長參選人丁守中被問到此事時僅說，「我沒有意見。」

針對台灣國成員不滿去年世大運閉幕典禮時，場內禁止攜帶國旗、台灣旗幟入場，柯文哲昨受訪不悅指出，他最不滿的就是，世大運閉幕時，場內是國安局管的、憲兵不是他指揮的，但政論節目還是打了一個月，「我就很火大！場內的事去問國安局不要問我！」

至於是否經常被獨派人士行為激怒，柯文哲重申，容忍是自由的基礎，自由以不侵犯他人自由為範圍，人民有表達和不表達政治意見的權利，不要去侵犯別人。他還說，如果台北市長走在馬路上開始不安全，那小老百姓怎麼辦？警察局以後應該不會再讓他搭公車了，以前是上公車警局就不管，現在有人半路跳出來，會沒辦法維安。