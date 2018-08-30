蘇姚拂曉合體 魅力橫掃市場

2018-08-30

姚文智隨後登記參選 誓言「創造民進黨20年來首次奇蹟」

〔記者黃建豪、周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨在民進黨秘書長洪耀福等人陪同下，前往台北市選委會登記參選。洪耀福強調，「此時此刻開始，姚文智就是民進黨推薦、提名的台北市長候選人」，打破陣前換將傳聞。姚文智高呼，全力衝刺打贏選戰，創造台北市長民進黨二十年來第一次當選的奇蹟。

姚：全力衝刺打贏選戰

姚文智昨在里長、支持者簇擁下完成登記。洪耀福表示，姚文智帶著民進黨主席蔡英文親筆簽名的政黨推薦書，登記為台北市長候選人，過去的風風雨雨都把它放下，「今天開始，我們要以百米衝刺精神，來贏得市長選戰」。

姚文智競選團隊發言人吳思瑤說，政策是這次選舉最重要的基底，要打一場以政策論述為最重要核心價值的神聖選戰，這也是姚文智在選舉中與其他候選人最大的區隔。

姚文智致詞時感性地說，這段時間以來，他歷經很多困難，但都走過來了，登記完，好像爬過一層一層的高山峻谷，衝破險阻到達這裡，之後的八十七天他們已做足準備、蓄勢待發，希望最後加足馬力、全力衝刺來打贏這場選戰，創造台北市長民進黨二十年來第一次當選的奇蹟。

姚文智在登記前，昨天清晨五時與新北市長參選人蘇貞昌「拂曉出擊」，共赴台北市萬大路漁產批發市場、第一果菜批發市場拜票，這也是兩人被提名後首度合體。兩人受訪時，異口同聲互讚對方「內行」，蘇稱姚熟稔北市，「非常內行、爆發力特強」；姚則以「地主」身分自居，讚蘇是行家，知道逾半數攤商來自新北，「這裡是好厝邊，也是好夥伴」。

姚、蘇兩人首先步入漁產批發市場，一位攤商遇到兩人，站上台階登高一呼，唱名兩人「凍蒜」。期間，台北漁產公司總經理陳志芳幾乎全程陪同，他提到，姚、蘇是首批前來的市長參選人；對於「大老闆」台北市長柯文哲是否介意，陳則說，不會介意啦，有來就陪同。