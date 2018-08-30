年改釋憲案 監委攻防主戰場

2018-08-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕在處理完彈劾記名後，年改釋憲案成為新舊政府提名監委交手的主戰場，從五月吵到現在都未解，這個月還連續「大戰」兩回，先在司法獄政委員會吵了三個多小時，隔天再到教育文化委員會拍桌互嗆，會議從上午九點開到下午四點半，議事人員連午餐都沒得吃，直到會議結束。

馬政府時期提名的原監委仉桂美、劉德勳和包宗和提出年改釋憲案，不過，蔡政府提名的監委高涌誠指出，調查監委約詢的七名學者專家，有六名認為「沒有違憲」、「沒有信賴保護原則」的問題，寫出這樣的釋憲聲請根本是「不及格」。監委趙永清說，此案如送出監院，很難看，根本是在鬧笑話。

仉桂美五月已在教文與財經聯席委員會提案，但新監委以公教年改七月才上路，且當時尚未通過軍人年改法案，在年改未上路就說違法，逾越「事後權」的監察原則，而被擋下來；新監委並算好釋憲案會過司獄委員會這關，因此佈局在八月改組時搶下司獄委員會召集人。

監院人士透露，日前的司獄委員會為了是否與教文、財經聯席，雙方交鋒三個多小時。隔天教文委員會則為議事錄爭執不休，與會監委說，上月會議結論，只授權提案監委處理調查報告部分，但仉桂美卻擅改結論，要求送教文、財經與司獄委員會聯席審查，為確認議事錄，仉二度拍桌，與陳師孟互嗆，陳揚言把仉送紀律委員會。

陳師孟解釋，教文與財經委員會都是原監委佔人數優勢，他們主張聯席的目的，乃是以「二打一」，讓新監委好不容易光復的司獄委員會，失去對年改釋憲案的掌控。

另位監委透露，在數次年改會議中，有兩名原監委竟把「大家都是為政黨」掛在嘴邊，令人不以為然。