新監委：爭取調卷權 著手查馬案

2018-08-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡政府提名陳師孟等十一名新監委一月底上任後，發揮以寡擊眾的戰力，給保守的監院「震撼教育」。過去半小時即結束的院會、談話會，現在動輒要開三、四個小時。新監委爭取彈劾記名、要擋年改釋憲案、拒絕律師陳長文等「馬友友」擔任諮委，推動修改各項內規，讓舊案可調卷。新監委說，接下來要檢視爭議的「馬案」，給社會大眾一個交代。

跟老天搶時間 新監委戰力十足

新監委在進監院之初，就成立line群組，對各項議題隨時討論，研商對策與行動。為擋年改釋憲案，新監委集體出席五月教文委員會，讓馬政府時期提名的原監委措手不及，當次會議罕見地以「人數優勢」擋下年改案；為搶司獄委員會召委，不是法律人的新監委也硬著頭皮加入。

雖然彈劾記名通過原監委「不記名為原則、記名為例外」的版本，但監委蔡崇義反問，「從六月到現在，哪個彈劾案不記名？」

首次彈劾記名，就是處理前教育部長吳茂昆案。與會監委說，提案監委高鳳仙利用議事技巧，不顧審查共識，把圖利部分列為彈劾理由，而吳茂昆在約詢時提出多項文件，調查報告都看不到，連什麼資料會被送到公懲會也不知道，因此新監委要求彈劾審查不僅要錄音，還要錄影。

新監委任期只剩不到兩年，在時間壓力下，大家都很拚，「搶案」激烈。監委王幼玲表示，台北醫院日前清晨四點多大火，她七點二十分向業務處「掛號」立案，與原監委尹祚芊只差五分鐘，但她仍邀尹共同查案。

根據監院統計，目前手邊處理調查案最多的，排名第一到第四都是新監委，分別是蔡崇義的五十三案、高涌誠四十八案、王幼玲四十七案、張武修四十三案，原監委仉桂美排名第五，為三十五案。

不過，張武修強調，執政黨做不好，也要調查，這是監委的獨立性與高度。

不具名監委說，處理完年改釋憲案，下階段重點就要開始調卷，仔細檢視與前總統馬英九有關的富邦銀併台北銀、美河市、大巨蛋等案。監院雖以「一案不兩查」卡住「馬案」，但如調卷比對，發現新事證，會另提案。據了解，有「馬案」調查至今長達五年，竟尚未結案，就是把馬案「鎖住」，不給人查。