聯手藍委攻蔡政府？ 馬派監委：政策沒問題 何必怕人查

2018-08-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立委質疑馬政府時期提名的監委，配合國民黨查案，藉此打擊蔡政府施政。馬提名的原監委異口同聲強調，監委職責在於對政策事後監督，瞭解是否有行政疏失。若監委什麼都不查，領國家薪水、卻不做事，這是尸位素餐，「若政府推動的政策沒問題，也不怕別人查」。

陳慶財：台杉案早立案調查

調查台杉案的監委陳慶財解釋，他在國民黨團到監院陳情前，早已立案調查，由於新聞稿還要另三位協查監委簽名確認，因此拖到國民黨團陳情後才發佈。若把台杉案連結配合選舉操作，「是想太多」。

陳慶財指出，他曾邀新監委林盛豐參與台杉案，但林盛豐表示因熟識台杉董事，認為應該迴避，所以婉拒。至於為何不再邀其他新監委？他強調，台杉案是財經議題，須看監委背景與專業。調查釐清事實，也能對社會有個交代。

被問到外傳原監委對議題攻防都是由他負責聯繫，陳慶財喊冤說，「現在都沒有當召委了，哪有這麼大的能耐。」如此捕風捉影，只會衍生更多無謂的問題。新監委與原來的監委也沒有那麼壁壘分明。

提出不當黨產條例與年改釋憲的監委仉桂美強調，釋憲案是法律問題，監委角色就是回到憲法的規定，專業超然、獨立行使職權。被問到是否在會議二度拍桌、擅改會議結論？她強調，「這不是重點」，她無黨無派，只針對制度。

對於台中火力電廠報告成為國民黨攻擊對手的工具，仉認為，監委不是只有活今天，調查報告是永久保存，每一個文字都是對專業負責。

監委王美玉也強調，她調查的高通案，新監委王幼玲也參與調查，此案在她立案調查前，「沒人開記者會、也沒有人來陳情」，況且年底投票時，調查報告也無法完成，何來政治考量？

監委包宗和指出，他主查核四封存案，把燃料棒境外處理併案，最近也邀新監委田秋堇一起參與。他瞭解此案對選舉有敏感性，不希望報告被政治解讀，屆時是選前或選後公佈報告，會與協查監委共同討論。

至於離岸風電為何在國民黨陳情後立案又撤案？監委李月德表示，已有監委在查，經過協調，決定讓給對方。當初立案沒有政治考量，更不是配合國民黨運作。