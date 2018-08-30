綠委質疑選舉操作》藍委聯手馬派監委 合攻蔡政府

2018-08-30

「國民黨團開記者會後 原監委就出手調查 營造施政有弊」

〔記者鍾麗華、邱燕玲／台北報導〕馬政府時期提名的監委，近期頻頻針對蔡政府重大政策立案調查，民進黨立委懷疑，這是年底選舉的操作，國民黨立院黨團先開記者會，然後監委申請自動調查，雙方「裡應外合」，營造政府政策有重大弊端的社會錯覺，而調查報告也成為國民黨與參選人攻擊對手的工具。

馬派任監委則強調，監委職責在於對政策事後監督，瞭解是否有行政疏失，不是配合國民黨運作。

原監委稱監督 非配合國民黨

監院人士表示，除仉桂美、王美玉等少數原監委，其他原監委多是調查審計部移到監院的案子，甚少申請自動調查，不過，隨著年底選舉接近卻有增加趨勢。若以立案調查所發佈的新聞稿統計，二月原監委主查的調查案二件、三月四件、四月五件、五月與六月各一件，七月五件，八月至今尚未結束就多達九件，其中包括高通案與台杉案。

他發現，國民黨針對蔡政府重大政策，先在立院黨團開記者會抨擊，就有原監委立案調查，像是台杉案、離岸風電案，國民黨團還帶隊到監察院陳情，且「恰好」是原監委值班，隔天就有監委發佈新聞稿要立案調查。

監委透露，這種操作模式因此還搞出「大烏龍」，時任國民黨黨團總召林德福針對離岸風電議題，七月在立院開完記者會後，到監院舉發經濟部長沈榮津等人嚴重圖利，李月德、江綺雯、江明蒼就「衝太快」立案，但事後卻撤案，原來陳小紅與王美玉早已立案，還約詢過能源局官員。

另位監委指出，監院調查報告若被操弄，很容易就成為選舉攻防文宣。例如仉桂美、章仁香對台中火力電廠調查，就被國民黨台中市長參選人盧秀燕拿來攻擊現任台中市長林佳龍。

民進黨立委邱志偉批，原監委「無案不查、逢蔡必查」，監委應獨立行使職權，而不是受政黨左右，成為政黨打手；立委林俊憲質疑，為配合國民黨年底選舉的政策議題攻防，原監委立案都有固定ＳＯＰ，他憂心二○二○年總統大選此一手法會延續下去。

馬提名的原監委動作頻頻，被視為衝著蔡政府而來，包括對不當黨產條例聲請釋憲、以勞基法修正糾正行政院與勞動部，以及提出年金改革釋憲案等，但因針對性強，曾被立委批評「撈過界」。

舉例來說，行政院與勞動部去年與前年提出勞基法修正案，監院在今年一月三日通過糾正行政院與勞動部，指其倉促修法造成負面衝擊。行政院則搬出立法院表示，勞基法內容非政院單方可決定，立法院有修正權。隔天立法院長蘇嘉全反擊指出，監院在立法後再提出糾正，「有失高度」。