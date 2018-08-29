檢視政治獻金資料 中國打壓捐款綠營台商

2018-08-29

要求比照85度Ｃ模式聲明表態

〔記者邱燕玲、林菁樺／台北報導〕中國政府對台灣打壓用盡各種手段，最新傳出的方式是開始對台灣公職人員過去申報的政治獻金進行檢視，若被查出有企業捐政治獻金給綠營或中方不認可的公職人員，就被要求比照85度Ｃ模式發表聲明（堅定支持九二共識），目前已有不堪其擾的台商找上綠營人士陳情「求救」，希望尋求因應解決之道。

台商不堪其擾 尋求解決之道

台灣公職人員的政治獻金是公開資訊，中國要取得並非難事。一名台商指出，中國老是這樣「獵巫台商」並非好策略，因為從歷次選舉結果來看，幾乎都是「反效果」；中國前陣子還打著「惠」台三十一項、甚至喊出「利」台六十二項政策等，近來又頻騷擾台商，惠台效果都還沒看到，只見到「擾」台。

人在波蘭進行國會外交訪問的立法院副院長蔡其昌昨受訪指出，中國這種做法會讓台灣人更加厭惡，這也是「破壞兩岸發展的惡劣行徑！」

民進黨立委賴瑞隆說，一些台商朋友向他透露，中國黨政人士會問他們在台灣支持誰，不能接受台商「一方面賺中國錢，一方面又支持民進黨」，台商因此都避談自己支持誰；若被逼急了，就說他們支持國民黨，但私下其實是支持本土。

但中國要查台灣公職政治獻金流向，是否會因此大幅切斷綠營公職來自台商的金流？

民進黨立委管碧玲指出，就她個人的接觸，現在造勢要台商站出來就已受到影響；中國的目的應是要造成台灣內部的分裂，讓在台統派表態、鞏固勢力。

立委︰讓台灣人對中國更反感

民進黨立委蔡易餘認為，中國此舉對台灣公職金流不會有影響，「台灣企業沒在怕！」但中國想盡辦法阻斷台灣追求尊嚴與地位，只會引來反效果，這些小動作對藍營也不會加分，反而是幫綠營助選。

民進黨立委吳思瑤受訪時直呼「太離譜了！」中國干預台灣內政、選舉，也違反企業自主原則，未來捐獻者可能會透過其他方式表達支持；民進黨立委邱志偉表示，中國愈打壓台灣愈不得台灣民心。