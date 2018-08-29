2018-08-29

記者鄒景雯／特稿

中共總書記習近平最近都在幹什麼？這是關心台灣發展的人時時都該監控的問題。

有關習近平的所思所想，日來幾個跡象非常值得觀察。八月二十四日，習近平主持了一個具有指標作用的會議，「中共中央全面依法治國委員會」第一次會議，這是繼八月二十一日出席「全國宣傳思想工作會議」，提出「堅持用習近平思想武裝全黨、教育人民」等「九個堅持」之後，更進一步的行動。這次他要求：健全「黨領導全面依法治國」的制度，繼續「推進中共的領導制度化、法治化」，加強中共對全面依法治國的「集中統一領導」，還說要全面貫徹實施憲法，在社會開展遵守、維護、運用憲法。

看到了「法治」與「憲法」這些關鍵詞，當然不能用民主國家的常識去想像，首先必須了解這個委員會是什麼東西，這個委員會是由習近平自兼主任，總理李克強、全國人大委員長栗戰書、中央書記處書記王滬寧三人兼任副主任。於是真相出來了，應該做為制衡機構的領導全部成為副手。原來「全面依法治國」是在黨的領導之下，來「推進中共領導制度化」，人民要學習「運用憲法」，而中國憲法前不久才將國家主席的任期限制取消，這些在憲政主義、法治概念中聞所未聞的矛盾修辭，只有放在假黨之名、行專制之實的帝制傳統下，才能理解。

更重要的是，這個委員會的成立，標誌著中共黨和國家機構改革的八個頂層核心議事協調機構，至此全部到位。而之前陸續成立的七個委員會，分別是：中央深化改革、國家安全、軍民融合發展、網絡安全和信息化、財經、外事工作，以及審計，可謂包辦了所有關鍵領域。而這八個委員會的人事，全部一樣，都是由前述四個人、實則是一個人說了算。

不僅如此，二十六日新華社公布了新版的「中國共產黨紀律處分條例」，正式祭出了棍棒。其中最讓人噴飯的規定是：黨員須與黨「同心同德」，任何製造、散布、傳播政治謠言，破壞黨的團結者；以及在地方或部門「另立山頭」，在黨中央的決策下「搞變通」者，都會依情節程度予以處分。換句話說，習大大之下，不得有異議，這就是北京的最新發展。

大家必然要問，習近平在中國內部強力鞏固權力，對國際局勢會有什麼影響？我們看到，就在同一個時間，八月二十三日的美中貿易第四輪談判，雙方以各說各話收場，美方要求中方改革「產業政策」，包括對高科技不公平的補貼、停止施壓美國企業技術轉移等等，中方並未接受，並且暗示可能十一月美國期中選舉之前不再談判；由於談判沒有進展，美、歐、日代表因此於八月二十四日開始討論在WTO架構下反制中國的可能。

很顯然地，整頓隊伍以全力抗美，是習近平的打算。但是，中國的體質能撐得住嗎？中國財政部長劉昆日前不諱言，貿易戰已經影響中國的就業；截至八月初，知名外企尼康、日東電工、三星、友達光電、奧林巴斯、歐姆龍業已陸續關閉了在中國的工廠，更有不少數據怵目驚心，二○一一到二○一七年，外資佔中國固定資產投資比率下跌五十七．八％，二○一三到二○一六年，在外資企業就業人數減少二九七萬人，外企關廠原因主要是房地產排擠、實體經濟不振、勞動成本提高、貨幣嚴重超發。

事實上，貿易戰開打後，中國的通膨、就業、外資撤離問題不斷在漸次浮現，但是習近平卻似乎僅圖治標不願治本，他還在靠著宣傳機器放送：九月即將舉行中非論壇高峰會、可能訪問北韓、將參加俄羅斯的東方經濟會議，乃至十一月的世界進口博覽會，來營造個人的事功與威望。然這些全是務虛手法。

由此可以想見，美中這場仗，是硬仗也好，爛仗也罷，都有得好打；跟美中綁在一起的台灣，一定要隨時掌握趨吉避凶的最適政經策略才行。