MIC︰台商應轉美設廠 或返台投資

2018-08-29

〔記者陳炳宏／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）昨發表半導體產業趨勢觀測。MIC副所長兼資深產業顧問洪春暉分析，第一波及第二波美中貿易戰因與台灣產業關聯性低，還看不出直接影響，比較擔心的是第三波，甚至還沒浮上檯面的第四波，是否衝擊到台灣主力產品的半導體、筆電或手機，值得密切觀察；他建議，台廠應該考慮轉向，移到美國、新南向國家生產，因台灣有很好的產業聚落與研發基礎，移回台灣也是選項之一。

洪春暉指出，美中貿易戰根本因素除了貿易逆差外，就是對中國長期不公平貿易行為的制裁，因中國吸引外商投資時，除祭出優惠條件外，也要求外商技術移轉或合資，讓美國擔心美企的智慧財產權不保。

洪春暉分析，美中貿易戰目前看來雙方都下不了台，最有可能的情境是雙方持續談判，無法在短期內解決衝突，各國雖然沒有受到直接牽連，但國際經貿活動將減緩，不確定因素變多。

他建議，台廠應該加速多元化的國際投資佈局，尤其很多台商在中國投資是傳統的資通訊（ICT）生產，但新的AI（人工智慧）、IoT（物聯網）應用興起，台廠應該考慮轉向，移到美國、新南向國家生產，甚至移回台灣，因為我們有很好的產業聚落與研發基礎。

洪春暉也警告，若後續波及ICT產業，包括晶圓半成品及模組、電腦主機板、桌上型電腦、可攜式導航裝置、路由器、機上盒等，都可能受到衝擊。