政治獻金法五月通過 適用今年選舉》參選人會計報告書 明年八月上網

2018-08-29

〔記者鍾麗華／台北報導〕「政治獻金法」五月底修法通過，政黨、參選人政治獻金會計報告書將全部上網，供民眾查閱。監察院財產申報處長陳美延昨表示，此一條文適用於年底地方選舉，因此所有參選人詳細的會計報告書將在明年八月二十四日全部上網，至於政黨的報告則在明年十一月上網。

陳美延解釋，目前民眾上網只能看到政黨、候選人的會計報告書結算表，如要看詳細報告，則要檢附台灣的身分證明文件，親自到監察院申請，每二小時收取費用二十元，影印另外收費；不過，「政治獻金法」今年五月底修法、六月二十日公告實施，要求會計報告書全部上網揭露。

陳美延指出，相關條文規定，受理機關應在受理申報截止後六個月內，彙整會計報告書供人查閱，並應公開於電腦網路，因此年底地方選舉會在明年八月二十四日上網，而政黨的政治獻金是每年五月底前申報，因此首次詳細會計報告上網時間是明年十一月。

陳美延表示，會計報告書包括收入與支出兩大部分。收入可能來自個人、政黨、政治團體、人民團體、營利事業等，因此個人姓名、身分證、地址、捐款金額都會公佈，基於個資考量，身分證與地址會做適度遮蔽，不過，若姓名也遮蔽，則失去資訊公開的意義。至於營利事業則沒有遮蔽問題，企業名稱、統編、捐款金額都會對外公佈。

陳美延說，在支出部分，詳細的會計報告書連競選廣告委託哪家公司製作都會清楚揭露，人事成本支出包括工讀生費用、是否支付勞健保費等，甚至競選期間在哪住宿、向哪些業者租用交通工具等，都會一目了然。