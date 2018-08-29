大咖早被中國逼表態》台商不碰政治 就怕被自家人獵巫

2018-08-29

〔記者林菁樺／台北報導〕傳出因台灣政治獻金資訊公開透明，恐成為中國插手台灣選舉、要求台商表態的新利器。台商昨直言，早在二○一二年總統大選時，就有一票大咖中國台商對外表態、力挺九二共識，台商或台幹在中國討生活，早就被訓練成謹言慎行，公開場合絕不碰政治議題，甚至在台灣也要擔心被統派「政治獵巫」，遭到舉發。

台商指出，假如中國真拿台灣政治獻金資訊來獵巫，那就只好小額匿名捐款（一萬元以下）或透過非自己掛名的企業來捐贈。

不碰政治議題是台灣多數企業老闆「明哲保身」之道。這名台商指出，在二○一二年總統大選時，就有台灣電子代工龍頭、石化集團、汽車集團、半導體封測及智慧型手機大廠等知名企業老闆，透過不同方式，「公開」力挺九二共識，這當然是來自「特定壓力」。

另一位不具名、從事房地產的台商聽聞最新手段後，直呼該領域尚未發生，不過台灣的政治獻金公開透明，中國確實可藉此揮刀；且台灣選舉如火如荼，已剩下不到一百天，中國打壓力道增強，台商為自保恐怕也只能配合，噤若寒蟬，中方輕易就能阻斷立場不同的政治人物金流管道。

台商無奈指出，台灣既然如此公開透明，讓中國輕易可以取得政治獻金資料，就要負擔這樣的風險，台商可因應的對策除了小心已無二法，只能企業之間互相提醒、小心處理。