防中國打壓 立委籲保護台商個資

2018-08-29

捐款給綠營 竟遭到鎖定

〔記者邱燕玲、鍾麗華／台北報導〕為打擊民進黨政府及達到統戰的策略目標，中國對台灣公職人員過去申報的政治獻金進行檢視，特別是捐政治獻金給綠營的企業，成為中方鎖定目標。立法院副院長蔡其昌昨表示，面對中國打壓台灣，我方對捐錢的企業應有保護，「要有方法避免」。

蔡其昌受訪指出，台灣的民主價值是公開透明，公職人員的政治獻金要揭露，但對捐錢的台商企業應要保護，面對兩岸的特殊關係，以及中國長期對我打壓，「要有方法避免」。

中國因素 立委：完全透明未必完全正確

不具名的黨政高層表示，台灣公職人員申報政治獻金天經地義，但不應是每個人的隱私、資訊都可被任何人查詢，應是有犯罪嫌疑或其他特殊情況可被查詢，這樣或許可適度保護台商企業。

對於政府的因應作為，民進黨立委賴瑞隆認為，未來國安單位要加強處理，民主台灣對上威權中國以政治威脅要有所因應，其他政黨也不應與中國聯手打壓台灣民主，畢竟台灣的民主得來不易，一旦消失就喚不回來。

立院去年處理政治獻金法修法事宜時，即有立委提醒，政治獻金法的精神是鼓勵大家如實申報，用民主的態度去看每筆獻金，但是不能忘了中國因素，若未對個資有適當保護，可能會產生若干問題，「完全透明未必完全正確」。

相關官員不諱言，若政治獻金資訊全都露，在中國要求台商表態下，確實會有寒蟬效應，也讓中國介入台灣的選舉越來越深，或許未來會有企業以人頭捐款的方式來規避，但某種程度也造成制度扭曲。蔡政府已透過「不當黨產條例」建立政黨公平競爭環境，若因為政治獻金資訊揭露造成選舉不公平，必須加以注意。

不過，內政部與監察院皆表示，公開透明是台灣社會的普遍要求，而「政治獻金法」已規定，外國及中國的企業與個人不得捐款給台灣的政治人物。

內政部：捐款資訊遭遮蔽 違背立法精神

主管法規的內政部民政司長林清淇表示，政治獻金要求公開透明，是國人的共識，如捐款資訊遭遮掩、不公開，則違背立法精神。對捐款給綠營的台商可能面臨被迫表態，他認為，「台商自己有智慧來解決這個問題」。

對於企業名稱可否比照個資遮蔽？監察院秘書長傅孟融則質疑，法律要求公開透明，這樣做不是矛盾嗎？當初要求公開透明是立法院要求、是政策決定，監院只能依法執行。