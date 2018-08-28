國民黨3公投案 中選會要求分次送件

2018-08-28

藍委怒嗆刁難 中選會：依規定依序送件 不能全擠一起

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕為力拚公投綁大選，國民黨昨至中選會遞交「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」三項公投提案，共一四五餘萬份連署書，要求三案一次簽收；中選會以「未依法定程序」為由，指示須一案一案排隊送件，引發國民黨立委林德福等人不滿，一度直闖中選會主委辦公室理論，與官員激烈辯論。

林德福怒嗆中選會副主委陳朝建，「你不要再講官話啦，我現在把第二案、第三案直接搬來，放一堆一堆的，叫人過來監督，中選會只要照順序給我排，不要在那刁難。」

陳朝建指出，中選會為法定獨立機關，對每個案件標準一致，不管是第一案，第二案、第三案，都要請公投領銜人依法、依規定依序送件，不能全部擠在一起，丟著就走。

林德福回嗆，「你不要再講那些官話，就是有照規定啊！把車子開過來直接放成第二堆、第三堆，再把第一案、第二案牌子掛上面，相片拍一拍，敢拒收就來立法院專案報告」。

陳朝建強調，在法律及實務上，遞交公投連署書，必須一次一案受理，不能三案全部同時處理，怎麼可以丟了一個文件在戶政事務所門口，就說「是屬於你們的，你們就要負責收件！」

陳朝建表示，中選會沒有拒收，就是請他們排隊，處理完第一案才能處理第二案，依法收件、查對、處理，不能三案擠在一起要中選會簽收，然後剩下兩案就不管。

對此，國民黨文傳會代理主委唐德明譴責中選會蠻橫、官僚，質疑中選會刻意阻撓。

在黨務力量全力支援下，上述三公投案皆取得每項近五十萬份的連署書，已超過第二階段法定門檻的廿八萬一七四五份。國民黨昨將超過一四五萬份連署書送至中選會，但中選會拒絕一次收下，逐案清點中。