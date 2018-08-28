九合一選舉登記首日》柯設競辦 丁搶頭香 姚拓票源

2018-08-28

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕縣市長選舉登記首日，被視為三強之爭的首都市長選舉，國民黨台北市長參選人丁守中昨率先完成登記；尋求連任的台北市長柯文哲則是舉行競選辦公室成立茶會；民進黨台北市長參選人姚文智則預計在廿九日登記參選，隨後將飛往泰國成立「海外後援會」，匯聚海外聲量，擴大支持者版圖。

丁守中昨天登記時，包括前總統馬英九、多名議員參選人都前往助陣，高喊「凍蒜」。丁守中說，四年前選了柯文哲擔任台北市長，導致台北競爭力打折，現在根本看不到其他國際城市的車尾燈，如日本公布的「全球城市實力指數」，台北已掉到卅六名。

丁表示，北市府有卅二個一級局處，四分之三的首長中途跳船逃生，柯竟然還「放空氣」說要組黨、要選總統，這不是笑話嗎，「這樣成績還能叫『光榮城市』？我們連『虛榮』都說不上。」

台北市長柯文哲競選辦公室昨正式成立，競選官網昨也正式上線。外界關注是否還會另外成立競選總部，柯昨受訪笑稱競選總部很花錢，光裝潢就要五百萬元，想說就算了。他說，目前借貸兩千萬元加上募款四千萬元，若能用六千萬打完選舉，就是改變台灣的政治史。

柯文哲表示，強迫休假是十一月八日開始，在那之前就還是跑市政行程，競選辦公室則處理假日活動。

柯競選官網也正式上線

至於競選總幹事人選是否屬意文化界人士？柯說，既然把選舉當作改變台灣政治文化社會運動，就不要找傳統的政治人物，不過現階段找誰都為難大家。

外傳競選總幹事可能由身兼台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長的知名作家小野（李遠）出任，不過至截稿前無法取得小野回應。

民進黨台北市長參選人姚文智預計廿九日登記，隨後將飛往泰國成立「海外後援會」，匯聚海外聲量，擴大支持者版圖，亦可能與當地官方互動，並可能與駐泰代表童振源會面。據透露，姚秉持首都市長可定位為「半個外交部長」的見解，相當審慎看重此次出訪計畫。

姚將赴泰成立「海外後援會」

至於姚力推的政見分區座談會，日前已經完成西區skyline計畫、zoo & bed計畫及現勘東區仁愛圓環，本週三將前往五分埔，針對如何翻轉該地「成衣集散地」的既有印象，增添時尚氣息，提出相關政見；後續主題包括萬華產業再生計畫、中山區建國新都心空間利用規劃、打造內湖南港區為「年輕國際城」等，預計九月中前全數完成。