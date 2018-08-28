國民黨苗栗埋隱憂》劉政鴻「巧遇」徐定禎 同框藏玄機

2018-08-28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕前苗栗縣長劉政鴻確定不再投入年底苗栗縣長選戰，劉昨天陪同縣議員參選人張淑芬前往辦理登記，「巧遇」民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人徐定禎，兩人握手致意，甚至在張淑芬登記後，直接拿起徐定禎陣營麥克風致詞「同框」。對於要支持哪位縣長參選人，劉並未鬆口，但語帶玄機的說「我心中早有定見」！

劉表態不選 稱建設不分藍綠

苗栗縣長徐耀昌本屆就任縣長時，縣政府一度發不出員工薪水，徐指前縣長劉政鴻留下一屁股債，導致劉在五月間要求徐公開道歉，多次嗆聲將不惜脫黨「回鍋」參選，徐隨後公開道歉，但劉一直未正式表態是否投入選戰。

劉政鴻昨陪苗栗縣議會議長游忠鈿妻子張淑芬登記時，正式表態不會再投入下屆縣長選戰。由於游忠鈿是徐定禎的表哥，稍後劉及徐的人馬在登記會場「不期而遇」，立刻引起騷動。在張淑芬辦妥登記後，劉政鴻在徐定禎眾多支持者面前，致詞強調張淑芬「代夫出征」，希望大家全力支持張。

劉政鴻話鋒一轉，指好縣長人選要清廉、勤政，大公無私，要有宏觀、有遠見，建設地方不分黨派，建設苗栗不分藍綠，對弱勢團體、學生更應全力照顧，這樣才是好的縣長，呼籲大家朝這個目標努力，讓苗栗鄉親過著安居樂業的生活。劉政鴻隨後象徵性與徐定禎握手打氣後離去，雖未與徐拉手呼喊「凍蒜！」但政治肢體語言表露無遺。

徐定禎稍後在苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明等人及大批支持者陪同下辦妥登記。徐指出，他知名度低，希望大家當他的分身，一起拉票，一起來改變苗栗，他也會全縣走透透，努力打拚，讓苗栗有希望，不會再停滯下去。

尋求連任的徐耀昌稍晚在立委陳超明、徐志榮、前縣長傅學鵬以及黨籍縣議員、數百位支持者簇擁下前往辦妥登記。

徐耀昌登記 強調全力拚選戰

對於劉政鴻與對手徐定禎「不期而遇」，徐耀昌「不予置評」，僅強調會全力拚選戰。針對劉政鴻稱徐耀昌並未邀請他陪同前往登記，徐回應，「怎麼說沒邀請？」指有透過秘書邀劉陪同登記，但劉說，這個時間點要陪張淑芬前往登記參選縣議員。

徐耀昌話鋒一轉，指包括傅學鵬、前國大代表陳運棟等檯面上人物，他也未刻意邀請，但大家都情義相挺，他很感謝。徐耀昌特別點名劉派大老郭豐煊，強調兩家是三代交情，以乎有意減緩劉政鴻可能暗地倒戈綠營的衝擊。