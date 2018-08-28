嘉市雙姝登記 國民黨分裂成定局

2018-08-28

馬：過兩天整合有結果 蕭淑麗打臉：和國民黨沒有接觸

〔記者蔡宗勳、丁偉杰、鍾泓良／綜合報導〕年底九合一選舉昨展開為期五天的候選人登記作業。退出國民黨以無黨籍身分投入嘉義市長選戰的嘉義市議長蕭淑麗、國民黨提名的前市長黃敏惠，兩人昨天先後完成登記；蕭強調堅持參選到底，爭取最後勝利，藍軍分裂顯然已成定局。

前總統馬英九昨被問及是否會出面整合國民黨嘉義市、桃園市及新竹縣等分裂選區？馬表示，現在已經在進行，相信會有好的結果；而對於蕭淑麗已登記參選，馬重申，還在努力當中，國民黨真的不能再分裂；而分裂選區有找馬幫忙整合，他透露過兩天會看到結果。

對於馬英九拋出「整合進行式、不能分裂」的論調，蕭淑麗則打臉回應，「這與我無關，我沒有跟國民黨有任何接觸」。蕭強調，八月三日競選總部成立時，一、兩萬名支持者到場加油，她背負民意的責任，已登記參選，會贏得最後勝選。

蕭淑麗昨早九點由競選總部顧問團總團長、前嘉市議長蔡貴絲及競選總部主委鄧慶田等人及支持者陪同登記。蕭強調，民眾厭惡藍綠長期惡鬥，與其讓黨意來綁架民意，民眾更希望選出一位真正能代表民意，為民謀福的市長；未來她若入主市府，將為城市發展注入新動力、提升競爭力，找回嘉義人過去光榮。

黃敏惠：打造台灣西部走廊消費新都心

黃敏惠稍晚由國民黨主席吳敦義、特別顧問陳政寬等人陪同登記。黃說，她從溫暖太陽化身為市民的「勇媽」，九年執政經驗，瞭解市民需求，要陪伴市民追求新幸福；再度參選市長，邀請財經專家立委曾銘宗、代表年輕世代的立委蔣萬安及不同族群、行業代表，象徵百工百業、不分世代、跨越族群，也是展現國民黨團結決心，將以「經濟五加一」政見打造嘉市成為「台灣西部走廊的消費新都心」。

涂醒哲：今王母娘娘聖誕 登記好兆頭

尋求連任的民進黨市長涂醒哲將在今天辦理登記。涂競選總部總幹事陳茂松說，涂禮讓藍軍兩位女將想要首日搶頭香的心理，很體貼地把登記日期延後一天，今天農曆正逢王母娘娘聖誕，也是好兆頭，相信能獲得王母娘娘和蒼天保佑。