當年牽線人爆料／葉望輝︰獲知川普願通話 蔡政府嚇死了

2018-08-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國前副總統錢尼的副國家安全顧問葉望輝（Stephen J.Yates），他二十五日接受美國自媒體「路德社」專訪時，披露二○一六年美國總統當選人川普和台灣總統蔡英文通電話的內幕。他爆料當年蔡政府得知川普願接受通話時大感意外，「嚇死了」，足足延遲兩週才開通熱線。

葉望輝告訴「路德社」主持人路德，二○一六年九月、十月美國總統大選期間，共和、民主兩黨候選人川普與希拉蕊團隊都接獲多國要求，盼選後與總統當選人通話，蔡英文政府也依往年外交慣例提出請求。當時川普未聽從國務院官僚建議，其競選總部幕僚正權衡利弊，因此尋求擔任川普交接團隊顧問的葉望輝提供意見，而他支持與蔡通話。

葉望輝透露，當時川普幕僚不希望此舉曝光，詢問是否可稱此為其個人主張？因此「川蔡通話」並不如媒體所述是由他牽線而成。不過，當時若無他影響川普幕僚，通話可能無法實現。

足足延遲兩週 才開通川蔡熱線

「他們（台灣）嚇死了！不知道該怎麼辦！」葉望輝回憶說，台灣政府習慣被拒絕，沒料到川普會接受提議，因此手足無措，台灣駐美官員與台北協調兩週後才實現通話。葉望輝說，川普會答應與蔡通話是因為他的「生意人」態度，蔡英文是民選領導人，台灣採購許多美國武器，是美國的好客人，客人祝賀豈有拒絕之理？

至於中國，葉望輝指出，前台灣總統李登輝發表「特殊國與國關係」的兩岸論述時，他曾表達贊同，前往美國國會作證，解讀李的說法，鼓勵美方官員表態支持，中國政府為此將他列入黑名單，直到二○○一年錢尼就任副總統後，要求時任中國駐美大使親自向他本人道歉，封殺才得以解除。

親中派若重返總統府 戰略傷害

葉強調，中共的執政基礎並非以人民為主，而是以政權為主，因此共產主義是永遠的敵人；在一九九○年代，他在國民黨內有很多朋友，但他發現國民黨有太多領導人親中。二○二○年下屆總統大選時，若讓親中派總統重返總統府，將是「戰略上的傷害」。