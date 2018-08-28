網紅「廢物」說 國防部怒告

2018-08-28

〔記者涂鉅旻、蕭方綺、黃捷／綜合報導〕有臉書粉絲團日前截取「LINE」訊息，指總統搭乘雲豹甲車勘災，官兵皆荷槍實彈，被國軍戳破為假消息。網路紅人陳沂廿六日在「臉書」直播，指「大部分志願役都是廢物」。國防部近日硬起來，指上述兩事件分別觸及散布謠言、玷損軍人形象，將依法提告。

某臉書粉絲頁節錄LINE截圖，指總統廿五日搭乘雲豹甲車勘災，該甲車駕駛和友人對話透露，甲車上的官兵皆「荷槍實彈」且「槍都上膛」。不過，國防部向甲車駕駛張姓下士、車長林姓中士查證，發現二人均未在網路及臉書粉絲頁寫出上述內容。國防部痛批，這種惡意散播虛假消息、謠言，蓄意攻訐國家元首和國軍，製造軍民對立與不安，已立即依法提告以正視聽。該粉絲頁前天隨後發文道歉，指「沒有再三確認」爆料真實性，被「爆料者蒙蔽」。

另外，網紅陳沂前天則在臉書直播稱：「我今天提出志願役真的大部分很廢的原因就是這些，救災叫義務役去救，也沒保衛國家。」「如果沒有你們，中共就會打過來嗎？也不會，你們廢成這樣。」中國不打過來是不屑，而非不敢。

對於國防部喊告，陳沂昨不願認錯，並稱：「誹謗罪的客體必須是自然人，還必須是可特定對象的自然人。」酸國防部應加強法律知識。

律師︰可提告侮辱公署罪

律師陳致宇表示，陳沂的「廢物」沒有指明特定對象，妨害名譽罪成立不易，但因影響到軍隊、國防部聲譽，國防部可試試看刑法「侮辱公署罪」，若經法院判刑確定，可處六個月以下徒刑、拘役或一百元以下罰金。