男女消防員違規搏浪 女命危

2018-08-27

〔記者張議晨、江志雄、李容萍／綜合報導〕南部水災讓人談水色變，宜蘭昨卻傳出兩起戲水溺水意外，造成一死、一獲救未脫險！

無視禁止游泳紅旗 執意下水

桃園市消防局青埔分隊長周鼎閎、中壢分隊女性隊員林語莛，兩人昨到宜蘭頭城濱海公路靠近「阿拉伯小白宮」附近海域，無視岸邊矗立「禁止游泳」紅旗及三公尺高大浪，執意下水游泳，雙雙被大浪捲走，周男獲救上岸，林女被救起時失去生命徵象，經急救昏迷指數三，尚未脫險。

據了解，二十四歲周鼎閎與二十五歲林語莛交情匪淺，兩人昨下午利用休假到頭城濱海路二段海邊戲水，被突如其來大浪捲走，遊客發現合力將周男拉上岸，周獲救後見不到林女，大喊：「還有個女的！」眾人遍尋不著，直到林女遭浪打上岸才被發現。

當時林女已無呼吸、心跳，消防人員施以ＣＰＲ，送醫急救十一分鐘恢復心跳，不過兩邊肺部浸潤嚴重，Ｘ光已呈白化，昏迷指數三分，轉送國立陽明醫院救治，主治醫師蔡建和表示，林女失去心跳超過四十分鐘，後續病情待觀察。

桃園市消防局第二大隊大隊長殷明坤表示，周鼎閎（警大八十一期）原為消防局火災預防科科員，四月派任永安分隊分隊長，八月一日調派青埔分隊分隊長；林語莛（警專三十三期）前年分發到中壢分隊服務，兩人對戶外與水上活動有共同興趣。同事指出，家在高雄的語莛個性活潑，同事和警專同學都為她集氣，盼能渡過難關。

據中央氣象局資料，宜蘭沿海昨為中浪至大浪，浪高約三公尺，受輕傷的周男面對詢問低頭不發一語。

台大研究生 澳花瀑布戲水溺斃

此外，住台北市就讀台大財經所的二十三歲研究生方昰懿，昨午與兩名男性友人、三名女性友人計六人，共乘休旅車沿蘇花公路南下，途經宜、花交界處的澳花村轉往澳花瀑布戲水，下午兩點，方男下水游泳不見蹤影，半小時後浮出瀑布下方水面，經送醫急救回天乏術。