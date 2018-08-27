亞運棒球》扳倒韓職明星 台灣終於贏了

2018-08-27

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕小蝦米扳倒大鯨魚！二○一八年雅加達─巨港亞運棒球項目，以業餘球員為主力的台灣隊，面對合計年薪高達台幣三．六億元的南韓全職業明星隊，打起來毫無懼色，隊長林加祐轟兩分砲領軍，加上三名業餘投手吳昇峰、王宗豪和王政浩聯手封鎖對手重金打線，最終台灣隊以二比一擊敗南韓。

相隔12年 一級國際賽再勝南韓

台灣隊這一勝相當珍貴，自一九九八年曼谷亞運開放職棒球員參賽以來，台韓對戰九次，台灣只贏一次，是在二○○六年杜哈亞運四比二贏球，一級國際賽事台灣對南韓更苦吞十連敗，昨晚這一勝，「好想贏韓國」的口號成了事實。

出征前外界普遍不看好，擊敗南韓終於揚眉吐氣，台灣教頭許順益說：「我不會在意那些酸言酸語，當然，這一場勝利不能代表什麼，後面比賽打一場算一場，要打出振奮人心的球賽，向外界證明這就是台灣棒球，贏球是大家的功勞。」

林加祐首局轟2分砲 奠定勝基

昨役首局姜建銘敲出三壘安打，接著林加祐轟兩分砲，許順益認為，林加祐這一轟是整場比賽關鍵。台灣隊先發投手吳昇峰投五局失一分，僅第四局挨金宰煥陽春砲掉一分，王宗豪中繼三局、王政浩後援一局皆無失分，五名獲勝功臣全來自國內業餘球界。

台灣隊今天下午一點將迎戰香港，由中職富邦悍將左投林政賢先發，尋求預賽二連勝。